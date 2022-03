Declaraciones innecesarias

Querid@ lector@, confieso que son muchas las ocasiones en las que no entiendo ni comparto algunas de las declaraciones de Felipe González. Sobre todo cuando sin necesidad se mete contra el gobierno y el presidente Sánchez, contra la política de alianzas del PSOE, contra Podemos... Y si digo y repito que no las entiendo es porque más allá de un vulgar protagonismo, su estilo público y directo de acusar no solo no es fecundo sino que, además de crear tensión, no está de acuerdo con la prudencia, la generosidad y la discreción que se le puede exigir a un expresidente. En última instancia, algunas son innecesarias porque si de verdad quisiera influir y ser eficaz, tiene la puerta abierta para hablar con su partido y el gobierno.

Querid@ lector@, después de lo dicho creo que procede un ejemplo que ayude a visualizar lo explicado. A tal fin señalo que en la entrevista que estos días le ha hecho Jordi Évole a González, este último le advierte al rey Felipe VI en referencia subliminal a Podemos, de los muchos peligros y adversarios que tiene entre los que asumen cargos prometiéndole lealtad pero si pudiesen le echarían mano. Advertencia sectaria que esconde que, en la época de Franco, González acusaba al rey emérito (con razón) de ser un títere del franquismo y que, después, cuando muerto Franco cambió y abrazó las libertades democráticas, la izquierda, el PSOE, González, también cambió y aceptó la monarquía parlamentaria. Advertencia que no entra a entender que muchos de esos jóvenes no han conocido la Transición y son coetáneos de un Juan Carlos rey y jefe del Estado un tanto crápula. Advertencia que no visualiza que esa nueva izquierda que surgió en España, y en la UE, es hija de la socialdemocracia que durante años no tenía muchas diferencias con la derecha y no representaba un futuro de esperanza para muchos jóvenes. Analista político