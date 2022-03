Les baralles i el desgabell d’un partit

Pirro, rei d’Epiro a la Grècia antiga es va enfrontar als romans defensant els Tarentins en la batalla de Heraclea. Acabada esta, mentres contemplava el camp de batalla, hom diu que va dir: «Un altra victòria com aquesta, i tindré que tornar tot sol a casa». En l’altra batalla, la d’Asculu, on va tornar a derrotar als exercits romans, van ser tantes les seues pèrdues que, quan contestant a les felicitacions per haver vençut, Pirro va afirmar: «¡Un altra Victoria com aquesta i estaré vençut!». Des d’aleshores, una victòria pírrica és aquella que pot acabar essent desfavorable per al guanyador per les pèrdues patides. Un altra victòria com la de Castella i Lleó i el PP estarà vençut. La victòria ha estat una victòria Pírrica. l’ambició de poder els va portar a convocar eleccions de forma poc reflexiva i honesta, amb preses, amb una equivocada estratègia, i una informació tot sols recolzada suposadament amb estadístiques. La victòria, ha estat un fracàs estrepitós. I dic fracàs no perque sols hagen guanyat dos procuradors, sinó per que han aconseguit incrementar substancialment el nombre de procuradors del seu immediat perseguidor per la dreta, Vox, que ha pujat 12 procuradors, fent-se imprescindible en la governació. També han fracassat en la segona part del pla. La suposada victòria sense pal·liatius a Castella i Lleó portava aparellada a rebufo, la convocatòria d’eleccions a Andalusia. D’aquesta manera, se creava la palanca que estovaria el poder d’Isabel Díaz Ayuso, i impulsaria al partit i al seu president Pablo Casado a la presidència del govern central. A Andalusia, veient-li les orelles al llop, li ha mancat temps per a retirar-se del projecte, i de aconseguir la Moncloa ni parlem.

El conte de la lletera

Com que tota l’estratègia amprada ha estat com el conte de la lletera, la cúpula ha intentat amagar els fets, mitjançant l’estratègia de matar dos pardals d’un tir: primer pardal, desviar l’atenció del fracàs de les passades eleccions i segon pardal si fos possible, desfer-se o deixar tocada l’enemiga natural de Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso la qual cada vegada té més recolzaments. La primera ha eixit be, el primer pardal ha caigut, l’atenció ha passat de les eleccions autonòmiques. El partit (sembla que tots els partits), té una sèrie d’informacions dels seus propis afiliats, que es fan publiques quan interessa. Ens trobem sense dubte amb la programació d’un xantatge que es pot fer realitat o no, segons vinga. Mira per on en un calaixó del carrer Gènova de Madrid, hi havia un suposat informe que parlava de uns negocis fets amb la comunitat de Madrid per un germà de Isabel Díaz --el segon pardal--, i que guardaven per si de cas fora necessària una empenta per deixar vacant el lloc de la presidència madrilenya. Mira que sort. Pensat i fet.

En una ocasió parlant amb un polític amb manament en plaça municipal, el qual casualment era del PP, em comentava: «Als adversaris politics d’ideologia contrària els tinc a tots controlats, i més o menys sé per on vindran. El problema son els del meu partit dels quals no puc refiar-me, de cap d’ells, és d’on em vindran les garbinejades».

L’intent de carregar-se al segon pardal a obert la caixa de Pandora, un putiferi grandiós que ha portat al desgavell del PP en mig d’un guirigall i rebombori sense precedents. L’adversari és més poderós i està més arrelat del que es creia. Tot ha estat molt rapit, massa, sembla que la cúpula aprofitant l’avinentesa tenia preparat el desgavell. Díaz Ayuso, s’ha retirat estratègicament al seu Madrid, encara no es el seu moment i li deixa el camí lliure però vigilat al sempre tapat Alberto Núñez Feijóo, Casado, com deia en el seu dia Pirro, tornarà a casa tot sol i vençut.

Llicenciat en Dret