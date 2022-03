De igual manera que nunca me atreví a criminalizar a la población alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera a los que votaron a Adolf Hitler o convivieron al lado de los campos de exterminio, tampoco voy ahora a estigmatizar a los rusos por no levantarse en armas contra Vladimir Putin, ese autócrata que les está llevando a las puertas del infierno, y con ellos al resto del mundo. En ambos casos son solo culpables de esa resignación que tanto incomodaba a Bertolt Brecht y que ahora resucita viejos fantasmas. Así que, aunque suene frívola la extrapolación, tampoco soy nadie para cuestionar el meninfotisme de la afición del CDCastellón, cuando no el buenismo de ese sector que, con su ciego seguidismo, sostiene al consejo de administración actual.

Para nada se trata de mantener vivo el tema de la mala gestión y la correspondiente quiebra para cobrar un reconocimiento banal que nunca aliviaría el sepelio. Mucho menos obedece a consigna interesada alguna. Tan solo intento cumplir una obligación profesional, la de informar, y otra emocional, la del hincha implicado más allá de los 90 minutos que siempre fuí; de advertir --si prima el eufemismo frente al más pragmático verbo de denunciar-- que la situación económica deviene más que mala, absolutamente crítica. Por eso, sí confieso sorprenderme ante el escaso eco que encontró aquella noticia que luego fue corroborada en junta general de accionistas por el propio presidente Vicente Montesinos. Ítem más, que la desconvocatoria de la ampliación de capital y la ausencia de medidas alternativas no haya extendido la alarma ante la amenaza de muerte de la SAD por inanición.

La solución oficial, la del ascenso como remedio económico no se sostiene ni con la goleada del domingo. No es falta de fe, pues si algo ha distinguido a esta parroquia siempre fue la facilidad para ilusionarse. Pero es que no hace un año que se subió al fútbol profesional y los números, lejos de mejorar, son más rojos todavía.

El atronador silencio --si se me permite el oxímoron que tanto nos gusta a mi admirado Juanjo Agost y a mí-- que acompaña desde hace meses la vida mercantil del club no ayuda a tranquilizar a nadie. Porque Montesinos sigue escondido detrás de los actos del Centenario, ganando tiempo al tiempo y dejando que los aficionados crean que no pasa nada, que solo es un debate ad nauseam fruto de las manías y fobias de sus enemigos que, por supuesto, son los del Castellón. Me dicen que, cansado por incomprendido, incluso ha externalizado el estudio de las ofertas para la venta de ¿sus? acciones. Rescata para ello al superviviente por antonomasia, Jordi Bruixola, obviando la maraña jurídica que echa para atrás a cualquier interesado, al tiempo que nos regurgita el protagonismo de los nefastos Osuna y Cruz, en tanto que propietarios reales. Pero, sobre todo, en su aparente olvido nos hace partícipes de la falsa sensación de que con la venta se acabaron los problemas cuando, en puridad, solo se vería liberado él. El CDCastellón seguiría debiendo al menos seis millones de euros a 30 de junio.

Conocida es la sentencia que popularizó el hierático Keyser Sözé (Kevin Spacey) en la película Sospechosos habituales y que, en realidad, fue obra del ingenio de Charles Baudelaire cuando aludió al mejor truco que formuló nunca el diablo: hacer creer al mundo que no existe. Y no seré yo quien arroje azufre, y le dibuje cuernos y rabo a los gestores albinegros, que ellos solos se bastan, pero si no ofrecen un mensaje más transparente y sincero difícilmente van a conseguir sensibilizar a nadie, y menos trasladando toda responsabilidad a quienes pueden ofrecerles ayuda verdadera.