Castelló con la agenda feminista

Si algo ha tenido claro el gobierno de Amparo Marco desde que entró a gobernar en 2015 ha sido el seguimiento de la agenda feminista para implementar las políticas de Igualdad. De hecho, en el III Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobado en 2019 y con acciones hasta 2023, se encuentran todas las medidas para avanzar en el empoderamiento de mujeres y niñas.

Creemos que en todos los ayuntamientos debería haber una apuesta firme por hacer del feminismo un concepto transversal en todas las áreas de gobierno. En Castelló nos lo creemos, por eso mismo desarrollamos cada acción e iniciativa teniendo en cuenta la perspectiva de género. Hablamos de proyectos de ciudad como el Plan General, que está realizado teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres para crear un espacio urbano más seguro, más conectado, accesible y amable.

Presupuesto con un enfoque de género

Del mismo modo, el presupuesto municipal también ha sido elaborado con un enfoque de género para poder tener en cuenta cómo afectan las inversiones y gastos municipales en la vida de las mujeres. Por ejemplo, los efectos diferenciados de los impuestos, las tasas o los precios para poder trabajar en una fiscalidad más justa e inclusiva.

El Ayuntamiento de Castelló también cree en la corresponsabilidad y el aumento de derechos de las mujeres. Hace unos meses ampliamos el permiso para el cuidado de los hijos y las hijas de las familias monomarentales y monoparentales. Como también hemos aprobado el permiso menstrual para las funcionarias que lo necesiten.

Por otro lado, como administración también seguimos luchando por erradicar la lacra de la violencia contra las mujeres. En este sentido, pondremos en marcha proyectos como los puntos violeta durante las fiestas de la Magdalena para denunciar las posibles agresiones sexistas. Estarán en las plazas María Agustina, Na Violant y Puerta del Sol y en la avenida Rey don Jaime.

Seguimos trabajando en acciones para el aumento de la seguridad e independencia de las mujeres como las paradas a demanda en el transporte público en horario nocturno. Así, las mujeres que vayan solas o acompañadas de otra mujer podrán solicitar bajar fuera de las paradas en el punto más cercano a su destino dentro del recorrido.

Para conseguir una sociedad en igualdad, es esencial una educación feminista y tolerante desde la infancia. El Ayuntamiento de Castelló cuenta con un área de igualdad liderada por Verònica Ruiz, que trabaja por acercar los valores del respeto y la igualdad de oportunidades.

Nuestro compromiso es firme y serio. El Ayuntamiento solo trabajará con bancos que tengan un Plan de Igualdad en vigor. Los gobiernos debemos dar ejemplo. Si el proyecto no es feminista, no hay progreso, y sin progreso no hay futuro.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló