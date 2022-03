Hombre joven, blanco y con leche

Decía el conseller Arcadi España en la reciente entrega de los VI Premios de Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con Perspectiva de Género que, históricamente, el urbanismo lo han venido haciendo «hombres blancos con coche». Y es cierto, aunque yo le añadiría también en este caso que los PGOU los han redactado hombres jóvenes o de mediana edad.

Las ciudades de los últimos 150 años han crecido bajo esa filosofía: ciudades donde los coches han ido comiendo terreno a las aceras y los parques. Ciudades donde los equipamientos (colegios, centros de salud…) se han puesto allí donde se podía, y no donde convenía más a las madres y los niños usuarios, o a los mayores que necesitan más los servicios sanitarios. Y es que lo de la perspectiva de género en nuestras ciudades va precisamente de eso. De que las ciudades puedan ser pensadas por todos sus usuarios. También por las mujeres, las niñas y niños, nuestros mayores, por aquellos que tiene una movilidad reducida, por la edad o por razones de salud.

Seguro que con su visión de la ciudad podremos evitar barreras arquitectónicas, disfrutaremos de aceras amplias donde usar un carro de la compra, un carrito de bebés gemelos o una silla de ruedas no se conviertan en una gincana o una pista americana de obstáculos insalvables.

Pensar dónde poner las farolas para que no existan rincones oscuros o peligrosos para los ciudadanos y ciudadanas. Pero pensar también dónde ponerlas para que no entorpezcan el uso de la acera, junto con el semáforo, la papelera y el cajero automático del banco. De eso es de lo que va la perspectiva de género. No es ideología… es justicia e igualdad.

Urbanista