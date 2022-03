El malson de la piscina

La piscina municipal de Benicarló roman tancada des de fa dos anys i continuarà estant tancada ara com ara ja que la licitació per a la seua explotació ha quedat deserta per segona vegada. Dues licitacions publicades per l’actual equip de govern i dues licitacions fallides malgrat els advertiments, que tant l’oposició com altres actors socials, manifestem des d’un inici. I és que el model de gestió privada ha fracassat.

Va fracassar llavors i ha fracassat en les dues licitacions posteriors. La ultima després de l’encàrrec d’un estudi de viabilitat a una consultora experta i que malgrat tot no s’ha sigut capaç d’adjudicar l’explotació a cap empresa. Pensem que val ja de fer experiments, la situació ja s’ha allargat massa i exigim responsabilitat i responsabilitats. Va ser el 24 d’abril de 2021 quan l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el regidor d’Esports, Fernando Jovaní, van anunciar que l’Ajuntament ha contractat una consultora especialitzada en la gestió d’instal·lacions esportives que s’encarregarà de redactar un pla de viabilitat i d’actualitzar el plec de prescripcions tècniques per a poder traure a licitació, al més prompte possible, la gestió de la Piscina Municipal. La nova licitació anunciava que l’ajuntament invertiria al voltant d’1 milió d’euros. El resultat de la gestió Doncs bé Sra. Miralles per a prova un botó, ací té el resultat de la seua gestió. Si ho prefereix li aplaudim, perquè ara no té escusa que el problema ve d’abans. El problema l’estan allargant vostés per la seua incompetència. És la seua responsabilitat. Oblide’s de les pretensions de tindre la millor piscina de la província, almenys tinguem piscina. Hui dia ens costa 3.000 euros mensuals. Licite les obres necessàries per a posar al dia la instal·lació de manera urgent d’una banda i licite la gestió de la instal·lació per una altra. Dote al departament d’esports dels recursos necessaris i canvie a un model de gestió mixta com fan tants altres municipis. Des d’ací també volem manifestar el nostre suport i solidaritat a tots els usuaris de la piscina municipal que per hobby, esport o salut feien ús d’aquesta, inclosos els clubs esportius i altres entitats. Especialment el Club de Natació Benicarló, el qual presenta una situació molt dramàtica. Concejal de Ciudadanos en Benicarló