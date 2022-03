60 milions d’euros

Seixanta milions d’euros per a infraestructures educatives a Castelló. Es diu prompte, de fet inclús massa ràpid. Impensable en altres temps i en anteriors governs, veritat? Probablement impalpable per al 99% de tots i totes nosaltres. Però és una xifra de recursos enorme i valenta que veurem a Castelló mitjançant inversions que farà la Conselleria d’Educació que dirigeix Vicent Marzà.

I és que ara mateix, entre les escoles que estem construint i les que començarem en breu, amb l’esperada i lluitada obra dels tres conservatoris, el professional i superior de música i el de dansa, i la necessària construcció del Centre de Formació Professional Integrada que anirà al Grau, la Conselleria de Marzà és converteix en la principal administració que més recursos aporta a Castelló, inclús per sobre dels fons que venen d’Europa, demostrant que la consigna de Compromís de la col·laboració entre administracions, amb lleialtat i cooperació, és la millor manera d’assegurar els drets de la ciutadania i que les administracions siguen motor econòmic del país.

Els nous CEIP Vicent Marçà al Raval Universitari i el CEIP Herrero al centre seran una realitat prompte perquè les famílies de Castelló puguen gaudir d’unes instal·lacions públiques dignes i de qualitat, igual que ho seran les que començaran aviat com la del CEIP Sebastian Elcano al Grau o el CEIP Mestre Canós gràcies al pla Edificant de renovació d’escoles. Aquestes inversions públiques, que estan generant 480 llocs de treball en la construcció a la ciutat, estan pensades per a adequar un pilar de l’estat del benestar tan important com és l’educació. Un pilar que durant tants i tants anys ha estat oblidat, desprestigiat i maltractat per la dreta al nostre País. No ens equivoquem, una bona educació no es sols tindre una comunitat educativa cohesionada, un bon currículum o una família involucrada, sinó també tindre unes bones instal·lacions.

Injecció econòmica directa

Els esperats Conservatoris també suposaran, ni més ni menys, una injecció econòmica directa a la ciutat de 30 milions d’euros per seguir situant-nos referents en l’ensenyança musical i de dansa, així com exercint eixa capitalitat cultural que tant ens identifica als castellonencs i castellonenques. Un centre per a Castelló i per a les seues comarques, perquè totes aquelles persones i joves que decidisquen formar-se professionalment en aquests estudis artístics escollisquen la nostra ciutat. Quan a Compromís diem «les persones primer», no és cap altra cosa que aquesta: garantir els serveis públics i drets que tota la ciutadania necessita i enfortir mitjançant el valencianisme polític els nostres pilars del benestar. I és que amb Compromís, l’educació sempre guanya.

Al cap i a la fi es tracta de posar tots els recursos, i tindre la valentia i el convenciment de fer-ho, per uns millors serveis públics. Polítiques que impulsem Compromís, que milloren la vida de la gent, que creen llocs de treball, i tot amb la inversió pública necessària.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló