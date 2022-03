Desacuerdo que nadie desea

Querid@ lector@, gobernar en coalición no es tarea fácil en ninguna parte. Pero tengo la impresión de que en España esa dificultad aún es más grande. Opinión que expreso convencido porque hay claras diferencias entre el PSOE y Unidas-Podemos, no había tradición de coaliciones y, además de que todavía debe existir algún residuo de la chulearía bipartidista, tenemos una oposición que día a día pone el dedo en la llaga de las discrepancias y, si hace falta, las inventa. En cualquier caso, guste o no, también es cierto que si este gobierno aguanta en medio de las dificultades que le han caído, es porque interesa a todos: a España, a la coalición, a los sindicatos, a la patronal, a quienes lo mantienen con sus votos en el Congreso... No lo duden en ningún momento.

Pero si resaco la dificultad que supone gobernar en coalición, es porque con el envío de armas del Gobierno se habían desatado hostilidades entre PSOE y Unidas-Podemos, Yolanda Díaz y Unidas Podemos, Alberto Garzón y su partido, las ministras de Unidas-Podemos entre sí... Al final, no sé si por inteligencia o por miedo a quemar el liderazgo necesario de Yolanda, o por las dos cosas, Pedro Sánchez manda armas y viaja a Letonia a apoyar a la OTAN y no pasa nada, la ministra Ione Belarra suaviza sus críticas y aclara que el PSOE no es partido de guerra, Pablo Iglesias señala a Yolanda como líder pero le recuerda que si es popular y está en el actual gobierno es por Podemos, Garzón avisa que no hay que agobiar a Yolanda... En conclusión, parece que aunque existan diferencias en la coalición de gobierno, da la impresión de que están aprendiendo a valorar la gran importancia que tiene el ponerse de acuerdo. Y es que, todos saben que los acuerdos en política son deseables, pero también saben que el desacuerdo a las puertas de unas elecciones te da una negativa notoriedad de desgobierno que, ahora, nadie busca ni desea. Analista político