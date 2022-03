Un home clau en la nova Vila-real del segle XXI

L’any 1969, de la mà del Fill Predilecte de Vila-real Juan Flors, naixia Fundació Flors, un centre educatiu pioner i referent que no ha perdut mai, al llarg del seu més de mig segle d’història, la vocació innovadora i social amb les quals va nàixer. En l’esdevenir de Flors, en la seua trajectòria ascendent i clau per entendre la Vila-real de hui, sobreïx el nom de Silverio Pérez, qui ens deixava dissabte passat després d’una vida dedicada a la formació dels nostres joves. Vila-real no seria la mateixa sense Fundació Flors. I Flors no hauria sigut la que és hui sense Silverio.

M’unia a Silverio Pérez molt més que una visió compartida de la capacitat transformadora de l’educació al món. Des que vaig assumir l’alcaldia de Vila-real, el gerent de Fundació Flors em va proposar incorporar-me al Patronat del centre per a treballar colze a colze en el creixement del projecte educatiu de la fundació. Una centre que va ser el segon de la província en impartir cicles de Formació Professional i que hui dia segueix marcant el camí de la innovació docent, amb una forta aposta pel gaming i la formació tecnològica que tan bé s’incardina en el model de Ciutat de la Ciència i la Innovació i Ciutat Educadora que hem construït, tots junts, a Vila-real. No de bades, la Universitat Nacional d’Educació a Distància va escollir el programa de robòtica de Fundació Flors com a activitat inicial del calendari d’actes amb el qual commemora, en tot l’àmbit nacional, el seu 50é aniversari.

Premis 20 de Febrer

Res d’això hauria estat possible sense la visió, el treball i la tenacitat de Silverio Pérez, persona sempre preocupada i ocupada per millorar no sols el centre del que era responsable des de la seua incorporació l’any 1976, sinó Vila-real en el seu conjunt. Per això, i per les generacions i generacions de vila-realencs que han crescut i s’han format en les seues aules, per les excel·lents relacions i col·laboració sempre constant amb la ciutat, fa només unes setmanes l’Ajuntament reconeixia Fundació Flors amb un dels nostres premis 20 de Febrer. Silverio no va poder acompanyar-nos en el lliurament del premi, que va recollir en el seu nom i el del centre al que va dedicar la vida, el seu fill, Héctor Pérez, gerent de Fundació Flors en l’actualitat.

El Premi 20 de Febrer a Fundació Flors és un reconeixement a l’empremta que el centre ha deixat en els vila-realencs i vila-realenques al llarg dels seus 53 anys d’història, però també a tots aquells que ho han fet possible. I entre ells, sense cap tipus de dubte, ocupa un paper principal Silverio Pérez Orero. La seua mort és una pèrdua per a Vila-real i, com no, per al món educatiu.

De la mà d’Héctor, la direcció del centre, comunitat educativa i patronat, seguirem treballant perquè el projecte educatiu i social que Juan Flors va crear en la segona meitat del segle XX continue sempre a l’avantguarda, formant els ciutadans i ciutadanes del futur. Per seguir construint, tots junts, la nova Vila-real del segle XXI.

Alcalde de Vila-real