Les Useres més sostenible

La transició ecològica és una realitat que també vivim a les Useres. Ara tenim una oportunitat per a integrar les fonts d’energia renovables i sostenibles en la nostra vida quotidiana. És un moment de canvis i podem eixir reforçades com a societat i també com a poble, fent que el nostre entorn immediat siga un lloc millor on viure, que és l’objectiu que sempre ens ha motivat i molt a la gent que formem Avancem.

Per això, l’altre dia vam reprendre les trobades amb tot el veïnat de la població. Teníem moltes ganes de tornar a compartir amb totes vosaltres, en persona i en un espai segur, les preocupacions, dubtes i propostes sobre política municipal.

I ara ens toca parlar de com aterrar la transició energètica a casa, com ho podem fer per autoabastir-nos, crear comunitats energètiques locals i accedir a la llum a un preu just mentre protegim també el nostre terme i els col·lindants de macroprojectes energètics.

Les grans instal·lacions de plaques fotovoltaiques i les línies de Molt Alta Tensió (MAT) que calen per transportar l’energia, en lloc de suposar més benestar i riquesa al nostre municipi, poden resultar molt agressives per a les persones i per al nostre patrimoni natural i històric.

Avancem apostem per fer d’aquesta una revolució sostenible, des de baix, i per aconseguir-ho comptem amb vosaltres i amb les vostres aportacions, per seguir portant la vostra veu a les institucions. Seguim!

Regidora d’Avancem pel Poble-Compromís a les Useres