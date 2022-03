Almenara amb Ucraïna

Mai m’haguera imaginat que en ple 2022 i després d’haver passat una pandèmia totalment inesperada, haguera d’escriure en aquesta columna d’opinió sobre una guerra com la que estem vivint aquestos dies. Estem veient com milions de persones, especialment xiquets i xiquetes d’Ucraïna estan deixant tot el que tenen fugint dels atacs de Rússia, estem veient com es destrueix tot el que tenen. Veiem com està afectant tot açò a les vides de milers i milers de persones, sense oblidar el gran nombre de persones que han mort ja i segueixen morint innecessàriament. Per tot això des de l’Ajuntament d’Almenara i com a alcaldessa vull dir que ja hi ha prou, que volem la pau i dir ben alt que no volem cap guerra a cap lloc del món.

Ara bé, dit açò, una vegada més i és d’agrair moltíssim, el poble d’Almenara ha tornat a respondre davant una nova situació de crisi humanitària, tasca que hem facilitat des de l’ajuntament adherint-nos a les diverses iniciatives de la FVMP i la Generalitat Valenciana, per a convertir-nos en punt de recollida de tot allò que fa falta com aliments no peribles, roba, tèxtil, medicaments, productes d’higiene personal, productes de neteja, materials sanitaris... en resum, tot allò que pot fer falta. I com deia, una vegada més, la resposta del poble d’Almenara ha sigut magnífica. En pocs dies ja hem fet tres carregaments de materials i productes destinats als refugiats i refugiades i aquelles persones d’Ucraïna més necessitades. Ahí es veu la predisposició del nostre poble, que una vegada més ha demostrat la seua col·laboració. No obstant, encara fa falta de tot i per això anem a mantindre obert el nostre punt de recollida ubicat al Pavelló Poliesportiu Cobert de dilluns a divendres per la vesprada. Oferir vivendes Paral·lelament també estem treballant des de l’Ajuntament en altres línies. Per exemple ens hem adherit a la iniciativa de la Conselleria de Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana per a poder oferir vivendes a les persones refugiades. De fet, ja hem posat alguns espais públics a disposició, però també al nostre departament de Serveis Socials hem obert un registre on poden inscriure’s totes aquelles persones que puguen cedir o llogar alguna vivenda. Allí a l’Ajuntament els ajudarem en el registre també a tramitar tots els documents necessaris per a fer l’oferiment de dita vivenda. A més, també s’està treballant en el tema de famílies acollidores, que també es porta des de l’Àrea Social. Des d’aquestes línies, vull tornar a agrair una vegada més la col·laboració del poble d’Almenara davant aquesta crisi humanitària. A més, també dir que l’Ajuntament d’Almenara seguirà també col·laborant i adherint-se a les diverses iniciatives institucionals. Moltíssimes gràcies a tots i totes! Alcaldessa d’Almenara