Correos... la puntilla al centro

No hay más ciego que el que no quiere ver. Y la ceguera del equipo de gobierno con respecto al casco histórico de la capital de la Plana, a la vista de sus decisiones, es grave. El centro de Castellón se muere. Basta con recorrer la calle Alloza, Colón, Mayor, avenida del Rey, Asensi… Todo son carteles de Se vende, Se alquila, Se traspasa.

La falta de clientes por la dificultad que existe para llegar al centro, la competencia de las grandes superficies y la crisis económica no ayudan a garantizar el futuro. El bolsillo de las familias no está para alegrías. Las subidas de impuestos y de la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la compra… no deja para mucho margen.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, debe vivir en una burbuja, porque lo que es un mal común a todos los castellonenses, parece que a ella no le importa a la vista de sus decisiones. Desde el 10 de enero están de nuevo en funcionamiento las cámaras del centro, que multan a los vehículos que entran, a razón de 80 euros. También va a cerrar el acceso que supone la avenida Lidón y anuncia las obras de peatonalización de la plaza La Paz. Y por si fuera poco, a partir del lunes 14, se cerrará la Oficina de Correos de la plaza Tetuán. La Generalitat Valenciana quiere el edificio para hacer despachos. Y ella, calla y otorga. Otra vez más.

Cerrar Correos es perder público, una razón menos para venir al corazón de la ciudad. Y sin público, no hay negocios, ni vida. Correos no debe salir del centro. No es el momento. Desde el Partido Popular instamos a frenar este decretazo que no deja de ser otra puntilla al futuro del centro histórico de Castellón. Luego será demasiado tarde.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón