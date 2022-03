Los mismos miserables

Las víctimas de una guerra siempre son los mismos, pero los culpables también. Cada conflicto bélico que existe es el fracaso de una previa negociación política. El resultado del hambre de poder del que adolecen esos responsables políticos que han sido elegidos por su pueblo. Por tanto, somos nosotros, los ciudadanos del mundo, quienes terminamos designando a nuestros propios verdugos. Vladimir Putin --me ahorro tratamientos que no merece y adjetivos que sí-- ha sido y sigue siendo aclamado en su país. Hace unos días un gimnasta ruso que subía a lo alto de un pódium, en lugar de besar la medalla que le colgaba del cuello se señalaba orgulloso la letra Z que tenía impresa en su camiseta. Letra que proviene de un hashtag escrito en cirílico y que en ruso significa Hasta la victoria.

Un tal Maduro, de cuyo nombre no quiero acordarme, se congratula por la «intervención rusa», en lugar de condenar sin tapujos la destrucción de un país soberano que hasta hace dos semanas tanto se parecía al nuestro. Cada vez que tenemos la oportunidad de ir a votar no es un día festivo. Es tal vez el mayor acto de responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Por tal motivo existe el célebre día de reflexión, donde nos liberan de mítines y promesas para así poder considerar qué opción es la más acorde con el sentido común. Fíjese lo que le digo. Hasta dónde ha llegado mi conformismo. Ya no pido tener un líder político que me seduzca con sus programa en educación, sanidad, cultura, y blablablá. A lo que aspiro es a que el tipo o la tipa que dirija un país tenga dos dedos de frente, según la analítica esté exento de células nacionalistas en su cuerpo, y su objetivo en la vida no tenga nada que ver con un imperialismo que le permita extender sus alas, sino que simplemente persiga el bien común.

El corral de políticos agitado

Ay, el bien común. Con que facilidad lo olvidan y pasa a ser el bien del partido que a la vez resulta ser el bien de su gente que a la vez termina siendo el bien de su casa. O sea el suyo. Me avergüenza y me irrita ver cómo en plena guerra en Ucrania, y a dos pasos de que esto se convierta en un conflicto mundial, todavía en España tenemos el corral de políticos agitado. Cacareando contra las medidas adoptadas por un gobierno que más bien que mal, ha decidido ir de la mano de la Unión Europea y de la OTAN. La ingenuidad --no descarto que pudiera tratarse de maldad-- de algunos políticos que viven en un cuento de hadas me aterra. Porque la palabra es siempre un arma de doble filo. De hecho toda guerra empieza por unas palabras mal dichas. Recuerdo una expresión de mi padre cuando se las tenía con alguien y nos decía «voy a tener unas palabras con fulanito». Todos en casa sabíamos que estaba declarando una guerra a váyase saber quién. Porque hay momentos en los que la inercia de una guerra solo puede ser detenida con hechos.

«La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan», dijo el escritor estadounidense Dale Carnegie, hace más de 60 años. Carnegie tuvo la fortuna de no llegar a conocer a un insensato --al final se me ha escapado el adjetivo-- Putin. Diplomacia sí, siempre, pero antes de un conflicto. El problema de una diplomacia efectiva es que requiere de políticos competentes. Por ello cuando estalla una guerra lo primero que se necesita son acciones. Cada cosa tiene su tiempo. Y no lo dude, los culpables de una guerra siempre son los mismos miserables. Con o sin bigote.

Escritor