Diu l’himne del nostre equip de futbol que «els nostres colors són el blau i el groc» i potser hauríem d’afegir-li el roig de la bandera de Vila-real. Aquesta setmana, amb el suport que la ciutat ha mostrat pels ucraïnesos, aquesta part de l’himne ha pres el seu sentit més profund. He de dir que m’ha impactat la quantitat de gent que preguntava els últims dies com podia ajudar, aportar o fer arribar la seua solidaritat. Veïnes i veïns de tots els àmbits, des de membres d’associacions a particulars amb la millor voluntat.

El nostre peculiar caràcter de ciutat amb cor de poble fa que quan volem unir-nos en una direcció les accions siguen d’allò més eficaç. Fins i tot els grups polítics vam tindre clar que davant dels fets que estan esdevenint a només tres hores en avió calia estar unides i vam votar plegades per anar en la mateixa direcció, la d’ajudar a un país veí que ens necessita.

Gràcies a la tasca dels magnífics historiadors locals, podem conéixer com eren els refugis de Vila-real en el temps de la nostra Guerra Civil. Coneixem moltíssimes històries, algunes contades pels nostres avantpassats, de la fam, la por, els odis injustificats entre germans o l’estupidesa destructiva de l’ésser humà. Esta setmana he valorat més que mai que els nostres avis ens hagen contat totes eixes històries, per conéixer el que no hauríem ni de pensar en repetir. La ciutat encara estava fent tot tipus d’accions per ajudar les víctimes de la pandèmia, en què justament la vida era el nostre bé més preuat. I ara, tot just a continuació, un senyor que dirigeix el país amb més extensió geogràfica del món tracta la vida com si no tinguera cap valor, i tot com sempre per un tros de terra o altres raons absurdes que mai justifiquen destruir vides humanes. H

*Regidor de Compromís per Vila-real