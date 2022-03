A Borriana ja estem en Falles!

No cal explicar el que són les Falles per a Borriana. Un motor econòmic, cultural, però sobretot, social. La societat borrianenca espera la setmana fallera des de fa dos anys.an sigut anys de sobreviure per a un sector que depèn fonamentalment de la celebració de la festivitat. Els artesans fallers, la indumentària fallera, i al seu costat, floristeries, perruqueries i la restauració. Un motor que mou empreses, però sobretot, persones. I això és el que s’ha pogut comprovar en aquests dos anys en els que les comissions falleres han anat sobrevivint per a plantar demà els seus monuments. Les comissions falleres han estat actives tota la pandèmia per ajudar a la societat borrianenca, per complir en els moments més durs, i ara, els toca el premi de poder celebrar la seua festa.

Demà serà la gran nit, la més màgica de les falles. La Plantà dels monuments, com els fallers, junt a l’artista acaben de plantar el monument a les places i carrers. Algunes falles ja estan al carrer, però demà a la nit, es conjuga la feina i la festa. Per una banda, els encarregats de plantar el monument i confeccionar les escenes, i una de les parts més importants de la falla, la crítica. L’origen de les falles. La crítica fallera, la local, l’autonòmica, l’estatal, i la internacional, perquè les falles tenen per a tots. L’essència de les falles. La crítica que a través dels ninots es denuncia, es posa a debat, amb la sàtira per bandera. Aixina que polítics i fallers han d’estar preparats per veure’s en els monuments. I a una altra banda, tindrem el grup fent la bunyolà. A Borriana, els bunyols de figa seran els protagonistes, junt a l’embotit per a celebrar la primera de les nits falleres. Una nit que s’allargarà fins al dia següent, moment en el que jurat serà l’encarregat de puntuar els millors monuments i que tinguen el seu premi. Borriana té més ganes que mai que la música, els petards i les fallers ixquen al carrer, desfilen, i festegen que les falles han arribat. Que la millor festa valenciana ha tornat amb més ganes que mai. I disposats a acollir a veïnat i visitants que volen compartir la festa fallera amb tot el món. I si algú vol saber més, el Museu Faller estarà obert per a conèixer el segle de falles que tenim al municipi de La Plana, la nostra història, de la que venim, per a poder tindre més futur que mai. Sols cal esperar a que la pluja respecte la festa, i tot el món puga cridar ben fort: Visquen les falles i Visca Borriana! H *Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana