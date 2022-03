Un fet històric per a la Vall

Mirar més enllà de la legislatura i projectar la Vall d’Uixó del futur és el motiu pel qual hem decidit comprar l’antic edifici de l’Schola Cantorum per a ampliar l’Ajuntament. Amb la seua adquisició millorarem l’atenció a la ciutadania, que ara ha d’esperar al carrer quan va a realitzar gestions per la falta d’espai. També millorarem l’eficiència en centralitzar els serveis municipals en un sol edifici.

No menys important és que recuperem patrimoni per al poble i evitem que caiga en mans privades i desaparega, com ja va passar fa anys amb l’antic mercat municipal. A més, no podem oblidar que l’edifici que històricament va ocupar l’Ateneu Musical Schola Cantorum forma part dels records de molts vallers i valleres que s’han format entre les seues parets i han passat allí molts bons moments.

Després de llargues negociacions, hem arribat a un acord amb els propietaris. L’Ajuntament pagarà 600.000 euros en quatre anualitats per a la seua compra. Estos diners s’assumiran amb fons propis, sense haver de demanar cap préstec. I això es gràcies a la bona gestió econòmica dels últims anys, que ens ha fet reduir el deute municipal de 28 a 11 milions d’euros des que vam accedir al govern en 2015, i a tindre un estalvi positiu de 489.000 euros l’any passat.

Estos romanents s’han incorporat al pressupost municipal d’enguany i hem destinat 170.000 euros a fer el primer pagament d’esta compra. Així l’Ajuntament ja té la propietat de l’edifici i pot optar a aconseguir finançament d’altres administracions, especialment de Fons Europeus. Esta adquisició és un fet històric, perquè es porta parlant d’este projecte des de fa molt anys, però mai s’havia aconseguit.

Esta no serà l’única inversió que realitzarem amb els romanents de tresoreria per a millorar la ciutat. Una de les més importants és l’ampliació del Pla d’Asfaltat amb 100.000 euros. Així, en total destinarem enguany 220.000 euros a la pavimentació de carrers, després d’haver escoltat esta demanda durant la campanya de participació ciutadana Govern al teu barri, en la qual ens hem apropat a la ciutadania per a rebre les seues propostes i suggeriments.

A més, 50.000 euros els dedicarem a completar les subvencions de la Generalitat per a la millora dels nostres polígons industrials, 25.000 euros a la construcció de columbaris en el cementeri municipal, 47.500 euros a habilitar una nova aula d’infantil 2-3 anys en el CEIP Lleonard Mingarro, 23.000 euros a millorar l’accés al CEIP Assumpció, 20.000 euros a fer reparacions en la depuradora municipal, 20.000 euros a finalitzar les obres del Jutjat de Pau, i 10.000 euros a un programa d’inserció socio-laboral.

Estos projectes se sumen a altres ja anunciats i ja en tramitació perquè enguany comencen a ser una realitat, com ara la construcció del pont de connexió entre els polígons industrials, la reforma integral de l’Escoleta Infantil Sagrat Cor, la reforma dels banys i construcció del gimnàs als CEIP La Moleta i Colonia Segarra, la renovació de la zona de l’escenari del Teatre Municipal, la construcció de la pista de ciclisme, la rehabilitació dels nuclis històrics pel Camí de l’Aigua, la compra de la Torre de Benissahat o el segon Poliesportiu Municipal. Tenim molta feina al davant, però també molta il·lusió i moltes ganes de seguir treballant per i per a la Vall.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó