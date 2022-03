No podem ser eclèctics, ni abandonar

L’eclecticisme és una posició intermitja o indefinida que les persones o les institucions adopten per tal de no emprar un compromís respecte algun fet. És eclèctic aquell que davant d’alguna agressió es manifesta repartint la culpa entre l’agressor i la víctima. Una de les mostres més clares es dona davant de les agressions sexuals: imputant-li a la víctima la culpabilitat de la incitació. L’agressor sempre té a ma la seua justificació, fent responsable a la víctima de la provocació per a fer el que ha fet: veus el que m’has fet fer, per la teva culpa he pecat. Arran de la invasió de Ucraïna per part de l’exèrcit rus, hem vist infinitat de manifestacions a favor de la pau. En totes elles es manifesta un «no a la guerra» rotund però indeterminat, inconcret. Una mena d’eclecticisme, del culpable d’inici de l’agressió. Tenim el deure de ser proactius: per respecte a Ucraïna, als seus ciudatans que estan morin o els que fugen del país per salvar la vida. Manifestar el nostre rebuig de forma clara, sense excuses, amb un «No a la guerra iniciada per l’exèrcit rus; no a la premeditada acció del president Putin i el seu exercit: per envair d’Ucraïna, per l’assassinat dels seus habitants, la destrucció de la seua economia i dels seus bens». Altra actitud, seria cruel i injusta.

Ser eclèctics suposa justificar a l’agressor, i reconèixer-li alguna raó per vores obligat a fer l’atac. Poses en el mateix pla l’agressor i a la víctima, i li estàs demanant a l’agredit una submissió davant l’agressor: que renucie a la seua pàtria, als seus drets i al seu orgull de ser qui és.

Però no ens enganyem, açò no es el maig del 68, quan el filòsof Herbert Marcuse va instituir l’expressió avantguardista «siguem realistes, demanem l’ impossible», que va definir la primavera francesa de 1968, i en particular les manifestacions estudiantils de maig d’aquell any. En aquesta ocasió i espere equivocar-me, l’impossible és la victòria d’Ucraïna, que lamentablement no és més que un peó en el joc d’escacs geoestratègics dels Estats Units, l’OTAN i Rússia. Potser un instrument emprat per a provocar la reacció de Rússia. Ucraïna no té cap possibilitat front el poder militar, en homes, i material de guerra de Rússia. La superioritat militar russa no és discutible, i la voluntat per part russa de fer de Ucraïna un país sotmès a la seua voluntat es palesa. Les coses com son. Lamentablement la situació está fotuda per a Ucraïna. Cada població que presentarà resistència serà arrasada totalment. Donar-li armes per defensar-se es necessari si així ho decideixen els ucrainians, tanmateix sols incrementarà el sofriment dels habitants que es queden i els de la diàspora.

Recorde l’història de l’escalador David Sharp i de l’home de verd, possiblement un escalador indi. Tots dos, cada un en una època, van morir prop del cim de l’Everest, es van quedar sense forces. Afectats per l’altura i la manca d’oxigen, ningú els podia ajudar a baixar. Allí estaven, l’u assegut i l’altre recolzat, en una mena de petita balma, esperant la mort. Els qui passaven pel seu costat, tant al pujar com al baixar de l’Everest, els veien sofrir sense poder fer-ne res. Alguns els hi donava alguna ampolla d’oxigen amb l’esperança de que un altre l’ajudaria a baixar. Degut a l’ajuda d’oxigen, la seua agonia va durar més. Al final es va produir la mort. Allí es quedaren els seus cossos congelats, com a testimonis muts d’una salvació impossible i un símbol de la incapacitat d’acomplir una esperança. Ajudar a Ucraïna, als seus ciudatans, és un deure humanitari i social. Totes les armes que els podem donar sense posar-nos en perill a nosaltres mateix no serien suficients. Lamentablement està sentenciat, una resistència numantina és un sacrifici inútil. Em ve a la memòria un poema anònim musicat per Ovidi Montllor: «Al damunt de la tomba hi ha nat un taronger, i a la branca més alta hi canta l’esparver, que diu en son llenguatge sempre de cara al vent: maleides les guerres i aquells que les van fer».

*Llicenciat en Dret