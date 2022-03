El desmantelamiento de los centros de atención primaria en la provincia de Castellón demuestra que la salud no es lo primero, al menos para los responsables socialistas de Generalitat o Diputación. Mientras los centros de salud acumulan listas de espera de hasta tres semanas para ser atendidos por un médico de familia, mientras la lista de espera para operarse se sitúa ya en los 100 días en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig y la consellera Ana Barceló no saben, no contestan. O lo que es lo mismo, no aportan soluciones a las denuncias de Colegio de Médicos de Castellón o los sindicatos sanitarios de todos los colores.

El chequeo al sistema médico valenciano y castellonense no ofrece lugar a dudas: en pronóstico reservado y con respiración asistida. La palabra caos se ha convertido en el pan nuestro de cada día de unos profesionales a los que salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, durante la pandemia, y ahora condenamos al olvido tras sus servicios prestados. No se lo merecen, ni ellos ni los pacientes que acuden a su centro de proximidad para que les solucionen sus problemas. Atención secundaria, de primaria nada. Sin recursos, sin refuerzos y sin... vergüenza ante una falta de previsión que roza la indolencia. Un problema estructural Por supuesto hay excusas para dar y regalar, todo menos aceptar que cuando uno gobierna es el responsable directo de la marcha de un territorio. No creo que cueste tanto aceptar errores y ponerse a trabajar en subsanarlos. ¿Tan difícil es? Aunque si hemos visto a un presidente del Gobierno de España echar las culpas a Putin de la subida de la luz, todo es posible y no podemos esperar mucho ya. La excusa recurrente es la pandemia, que igual vale para colapsar el sistema médico que para suspender un concierto de Falete, pero los males sanitarios vienen de lejos. De muy lejos. Es un problema estructural, denunciado durante años por los profesionales, y que ha acabado estallando en la cara a quienes no les escucharon. Nada nuevo bajo el sol. El desmantelamiento del Hospital Provincial o el traslado del CICU es el mejor ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas. Para empezar, porque no se escucha a los trabajadores, quienes saben de verdad dónde están los problemas y cómo solucionarlos. En su lugar son ejecutivos externos quienes, aplicando manuales de la perfecta gestión administrativa, cambian de forma arbitraria el funcionamiento de los centros. Y así nos va. Sin hacer caso a aquella celebrada canción que decía «tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor...». Ha llegado el momento de la verdad para la sanidad castellonense. El todo o nada al que nunca deberíamos haber llegado por la tozudez de unos gobernantes que se creen en posesión de la verdad absoluta. Se empieza negando los problemas sanitarios de un territorio, pese a las decenas de denuncias de funcionamiento del sistema, y se acaba invadiendo un país. Si no le ponemos pronto una solución, las futuras generaciones de castellonenses no nos lo perdonarán. La salud debe ser lo primero. Y después, todo lo demás. Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim