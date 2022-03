Castelló, terra d’acollida

Castelló i el País Valencià han estat zones d’acollida al llarg de la seua història. Si ens fixem en els últims anys, hem estat protagonistes de les darreres onades migratòries que fonamentalment han vingut des de l’est d’Europa i des d’Iberoamèrica. Possiblement i arran de la darrera crisi econòmica de 2008 i la posterior pandèmia han estat uns anys d’excepció en un període caracteritzat per la minva de la mobilitat internacional. No obstant això l’index de mobilitat s’ha recuperat força en aquest curs escolar i des de l’oficina d’escolarització municipal, que és una gran referent per a xifrar els fenòmens migratoris, s’ha pugut observar que ja hem batut el rècord de població escolar sobrevinguda des que tenim dades. Això vol dir que aleshores i tot i estar en el darrer temps de la pandèmia moltes famílies han decidit establir-se a la nostra ciutat per tal de cosntruir els seus projectes de vida.

Coordinar la cooperació i les ajudes

En aquest sentit volem manifestar que tots el departaments de la ciutat i la Conselleria ja treballen colze a colze per tal de coordinar la cooperació i les ajudes, tot centralitzant la recollida de material a l’edifici polifuncional del barri de Sant Agustí amb l’ajuda dels voluntaris de protecció civil i amb la col·laboració del teixit veïnal, fonamental en aquestes situacions.

No ens ve de nou i estem preparats per a qualsevol contingència en aquest sentit. De fet, ja comptem amb instruccions clares de la Conselleria d’Educació i de la resta per tal de donar resposta a un possible augment d’escolaritzacions com a conseqüència del conflicte que es viu a Ucraïna amb un protocol d’acollida a l’alumnat nouvingut. En este sentit, la ciutat disposa de vacants en tots els cursos per a poder distribuir les necessitats d’escolarització que calguen i, fins i tot, aules refugi, que s’han posat de manifest en les ciutats que ja han rebut migracions d’Ucraïna més fortes. És un orgull com a ciutat el fet de poder compartir i oferir el nostre benestar tal i com hem fet els castellonencs i els valencians en èpoques no tan passades.

Regidor d’Educació a Castelló