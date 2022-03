Microcràcia

Gabriel Boric ja és el president de Xile. Divendres passat va prendre possessió del seu càrrec i el seu discurs en el Palau de la Moneda va ser apassionant i apassionat. Durant 30 minuts va desgranar un projecte de país plagat d’èpica, però també d’idees menudes de qui ha passat en 10 anys de dirigir el moviment estudiantil xilè contra un procés privatitzador a president.

Els que vam conéixer a Boric, a Jackson i a Vallejo com a dirigents juvenils ens hem emocionat al vore’ls arribar a la Moneda i escoltar-los recollir les últimes paraules de Salvador Allende abans del seu assassinat per recordar que «estan obrint, de nou, les grans alberedes». En el desenllaç de la intervenció, Boric va fer gala d’un dels trets que fins i tot li han generat crítiques internes en el passat: «Dins de quatre anys, el poble xilé ens jutjarà no per les nostres paraules, sinó pels nostres fets. Com va dir el poeta, l’adjectiu si no dona vida, mata. Hui és dia de parlar, demà tots a treballar». De Boric deien els sectors més esquerranistes del Frente Amplio que era massa pragmàtic en tots els aspectes. Ojalà ho siga de veritat.

Durant este cap de setmana també he començat la lectura del llibre Microcracia, del meu amic José Manuel López, una reflexió sobre la capacitat (o la incapacitat) de les forces progressistes de materialitzar idees en polítiques públiques quotidianes i transformadores. José Manuel destaca la diferència en anglés de polity, politics i policy, totes elles traduïdes com a política al castellà, tenen significats ben diferents. Poder públic, política entesa com a secció informativa i polítiques públiques.

En l’imaginari col·lectiu i també en l’imaginari de l’esquerra associem política a politics, als assumptes dels polítics. El pes cada volta major de la comunicació política ha contribuït: els eslògans i els discursos pareix que tinguen més pes en la vida pública que el propi disseny de l’estat, o que les polítiques públiques concretes que des d’ahí es desenvolupen. I l’esquerra no ha evitat eixa tendència, al contrari. L’excessiva pirotècnia en la politics, en la politiqueria, si no va acompanyada de canvis en les plaques tectòniques de la polity, de la Política en majúscules, i de noves policies, polítiques públiques concretes, mata, com els adjectius.

Ens cal capacitat d’aglutinar xicotets canvis que acaben assentant inèrcies diferents, perquè la ciutadania ens jutja pels fets, no per les paraules.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló