Aigua: Gestió eficient i infraestructura pluvial

Aquests dies, amb la tornada de les tan esperades pluges al nostre territori, després de mesos de sequera i reserves hídriques en un estat preocupant, ens sorgeixen diferents punts de vista sobre com, des de l’Ajuntament, portem a terme polítiques de gestió de l’aigua de manera responsable i gestió de les avingudes en episodis de pluja torrencials en el nostre nucli urbà.

Per un costat, dintre de Pla de Millora d’Infraestructures Hidràuliques que Facsa-Aigües de Vinaròs porta a terme dins del contracte que té amb l’Ajuntament, veiem com es van realitzant millores per augmentar l’eficiència hídrica en les conduccions de la xarxa d’aigua. Aquesta legislatura, el C/Sant Francesc en el seu tram central, el C/Pablo Iglesias, Carbussó, Salinas A, Naranjos, Santa Catalina, l’Agulla, Primer de Maig, Andalusia, Boverals A... o ara mateix el C/Santa Magdalena, són un exemple d’intervenció en aquest sentit. Obres que, en el cas de l’última via esmentada, van més enllà i ens ofereixen l’oportunitat de reurbanitzar. Un altre exemple, amb finançament autonòmic, és el del C/Salaverria.

Però no només parlem d’aigua potable quan parlem de gestió de l’aigua. També fem referència a aquelles actuacions portades a terme per minimitzar l’impacte d’episodis de pluja torrencials que a casa nostra es donen cada cop més sovint.

Ambiciós pla d’obra pública

Els pluvials del Camí Fondo, Maria Auxiliadora-Mare de Déu o els de l’Avinguda Barcelona, són un clar exemple d’un ambiciós pla d’obra pública per fer front a aquesta emergència climatològica. Un tipus d’inversió que opta per atrapar el màxim cabal possible que recorre els nostres carrers des de la muntanya fins al mar, tallant-lo amb una gran canonada que desemboca en el mateix riu Cervol.

El futur de l’urbanisme en les ciutats, passa inequívocament per la gestió sostenible de l’aigua, i és per això que, des de l’administració pública i l’entramat privat, hem de saber veure les oportunitats que se’ns presenten per tal de portar a terme les actuacions necessàries per a fer de les nostres ciutats, entorns de convivència competitius, eficients i sostenibles amb els nous reptes que se’ns plantegen.

Alcalde de Vinaròs