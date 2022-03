CD Castellón, distinció per a un centenari

Aquest és un any de centenaris. La Diputació compleix docents anys, el Club Deportivo Castellón cent. 1922 va ser en el seu moment un any important per a la capital de la Plana. Es va crear també la Societat Filharmònica, la Castellonenca de Cultura, l’advocació a la Mare de Deu de Lledó com a patrona de la ciutat o l’Hotel Suizo de la Porta del Sol. S’havia superat la grip, mal anomenada, espanyola i la Primera Guerra Mundial. Es notava un renàixer, un ressorgir, que arribava a distintes capes socials. A vore si ara tenim el mateix i malgrat la pandèmia i Putin, 2022 supose el punt d’inflexió d’una recuperació econòmica i social.

En tot cas i mentre tot això es produeix, la Diputació vol reconèixer al CD Castellón en el seu centenari, atorgant-li l’alta distinció de la província. Merescut reconeixement a un equip que tantes emocions ha suscitat al llarg d’un segle i que ens porta el record de moltes persones estimades que sofriren, vibraren i gaudiren amb la trajectòria de l’equip albinegre. El CD Castellón passarà a gaudir tan alta distinció en companyia de la Universitat Jaume I (2015), el Grupo Porcelanosa (2016), el gran científic Avel·li Corma (2017), el Villarreal CF (2018), Cambra de Comerç de Castelló (2019) i Hospitals de la Província de Castelló (2021). El 2020 amb motiu de la pandèmia no va hi haver distincions.

El gran novel·lista Javier Marias, futboler de pro, diu que el futbol és «la recuperación semanal de la infancia», raó no li falta, encara que, per al meu cas, millor seria dir, la recuperació setmanal de l’adolescència perquè els meus records són els d’un soci de torre que als catorze anys baixava del poble en un dos cavalls del Tío Juan, el Fansari a vore un equip que va pujar a Primera Divisió guanyat al Mallorca, gol de Planelles, i que després va quedar quint a la lliga i va aconseguir arribar a la final de Copa, en la que es va enfrontar al Athletic Club.

Eren els temps del cinquantenari, 1972, bodes d’or. Teníem un equip de llegenda. Mai oblidaré l’alineació: Corral, Figueirido, Ferrer, Babiloni, Óscar, Cela, Tonín, Del Bosque, Clares, Planelles i Félix. El massatgista, Andrés Felices, Lucien Muller d’entrenador, i no seia just oblidar a Cayuela, Ortuño o Leandro, que també van jugar molts partits. Sempre he sigut futbolero, jugava de central, passava la pilota o passava el jugador, però el jugador i la pilota junts, maí! Je, je... Aqueix era el meu lema, per això ficava més atenció en Ferrer i abans d’ell, recorde a Ruiz, central de la primera defensa que vaig vore jugar al Castalia. Valle de porter, i Celeiro, Ruiz, Mozún a la saga. Al CD Castellón han militat excepcionals jugadors. Nomenar alguns sempre és injust perquè m’oblidaré de molts, la memòria és selectiva i són els que jo més recorde: Saura, Ribes, Roberto, Fernando, Cioffi, Pichi Alonso, Ximet, Manchado, Alcañiz, Ibeas, Racic, Causanilles, Pepe Mora, Alfredo... Tants i tants que admirem.

Un any per a la història

Dels cinquanta anys, passem als cent. Un centenari que cal celebrar com el club i l’afició es mereixen. Un any per a la història, 2022. Cent anys són molts. Un temps en el qual ha passat de tot: molt roín, roín, bo i millor. Tenim un gran capital humà, una afició capaç d’il·lusionar-se estiga on estiga l’equip. De fet, a Castalia en la Primera de la RFEF va més gent que en camps de categories superiors. Cal apreciar el que tenim i recolzar al president Montesinos, la seua junta directiva, l’entrenador Escobar, l’equip tècnic, fisios inclosos, i sobretot, als jugadors i en la seua representació als capitans Cubillas i Álvaro Campos. Ho estan donant tot per aquests colors. Moltes felicitats a l’albinegrisme per aquests 100 anys d’existència. Somiar no costa diners i el millor està per arribar.

Pam, pam, orellut!!!

President de la Diputació de Castelló