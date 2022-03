Institut Ribalta: 175 anys d’història

Fa ara 175 anys es va crear el primer institut de batxillerat de la província, l’avantpassat de l’IES F. Ribalta actual. Durant tots aquests anys i cursos el seu alumnat mai ha deixat d’anar a les classes i el professorat, d’impartir-les.

Han passat guerres civils i dictadures i en cap curs ha deixat de funcionar de manera escrupolosa i cívica. Així podem dir veritablement que és un autèntic servei a la societat del nostre país i pense que és un dels seus majors mèrits, estar sempre al davant, al peu de l’educació pública, per a tots i totes. No sé si per aquesta raó, entre altres, li ha estat atorgada la distinció de la placa d’honor de l’ordre civil d’Alfons X el Savi, pel Ministeri d’Educació del govern d’Espanya.

Des de l’actualitat no sé com veurà la societat de Castelló i província la justícia d’aquesta distinció, si amb indiferència, curiositat o sincer reconeixement, doncs moltes vegades, al públic en general, els temes d’història els embafen i sols veuen el present, sense girar-se una mica.

Però, tot i això, es pot afirmar, que aquell Institut en tots els anys de vida va formar amb avis i besavis, el que actualment som o almenys la base i els fonaments de la modernitat actual.

No sé si és molt o poc, o sembla que tan sols és fum de la història, però el fet és que a poc a poc, des d’allí han anat formant-se els futurs científics, catedràtics, arquitectes, tècnics, metges, advocats, empresaris, mestres, industrials, propietaris, llauradors, bons ciutadans que han conviscut en els anys i els diferents cursos i han ajudat a bastir la societat de cada època.

L’ Ajuntament de Castelló, en tots els anys, ha volgut honorar alumnes i professors que han passat per allí, la prova és que 30 noms de tots aquests retolen carrers i places: Domingo Herrero, Catalino Alegre, Leandro Alloza, Fernando Gasset, José Pascual Tirado, Vicente Sos, José Royo, Francisco Tomás Traver, Vicente Gimeno Michavila... entre altres.

No hem d’oblidar tampoc que les nostres vides joves van passar allí sis o set cursos de batxillerat, temps d’adolescència i primera joventut. Actualment aquell llarg batxillerat s’ha reduït a dos cursos encara que l’alumnat segueix estant alguns anys més. No sé si és el mateix. Qüestió de noms, que deia Joan Fuster.

Tot està a internet

Potser un dia, al pas que anem desaparega el batxillerat i tot quede reduït a una lleugera amalgama de sabers indefinits, propòsit de les orientacions actuals amb noms inimaginables. Tampoc sabem si les modes que arriben deixaran de costat l’estratègia de l’aprenentatge actual, perquè tot està a internet i sols hi ha que polsar un botó. No sé tampoc, seguint aquesta via, si seran necessaris centres educatius ni estudis reglats, una situació que no volguera viure. Recordem que abans també estaven els llibres, que sols calia obrir-los, o les biblioteques per entrar i gaudir-les. Però no tothom accedia, uns per ignorància, altres per menyspreu (els espanyols, segons Antonio Machado, «desprecian, cuanto ignoran»), però al final a tots els agradava i els agrada, que inventaren cotxes o avions, que descobriren medicaments, o fabricaren telèfons mòbils o la televisió... («que inventen ellos» deia Unamuno).

Saben quants alumnes han passat pel vell Institut, actualment F. Ribalta, fins el 1960, quan comencen a crear-se nous instituts en la capital i província? Més de 23.000 que han superat l’escola i han ingressat per seguir estudiant i tal vegada entrar en la universitat i ser part dels professionals i tècnics que han gestionat els temes comuns. Doncs, llarga vida a l’Institut, als instituts, a tothom que ha passat per allí, professorat, alumnat i personal no docent. Moltes gràcies.

Catedràtic d’Història