Ese pacto no es el camino

Querid@ lector/@, es cierto que fuera de Galicia no se conoce a Feijóo, al mandamás del PP. El tiempo nos dirá la realidad definitiva. Pero reconozco que un par de detalles de esa actualidad nos hablan de ese futuro. Me explico. No hace mucho tiempo parecía imposible que al Defensor del Pueblo se le encargara, con los votos de PP, repito, del PP, la creación de una comisión que investigase la pederastia en la Iglesia. Y digo que parecía imposible porque Casado, supongo que representando a los sectores más reaccionarios de la Iglesia, no quería. ¿Qué ha pasado? Pues que llega Feijóo y el tema se abre camino y cambia la percepción pública. Es decir, pasa de ser una cuestión sectaria, ideológica y de persecución de la izquierda a la Iglesia a lo que es de verdad: un escándalo, un delito y una lacra impune que se tiene que investigar para determinar las víctimas, depurar responsabilidades y planificar políticas preventivas. Así es que llega Feijóo y aparece una decisión sensata. Más vale eso, aunque, ojo, no es todo.

Parece ser que, al tiempo, horas después de decir que Vox no debía ocupar la presidencia del parlamento castellanoleonés ni ninguna conserjería, dio el visto bueno para el pacto entre las derechas españolas, es decir, el PP (la fuerza que dice que respalda la Constitución) y Vox (la que reclama su derogación). Pacto que, según el Partido Popular europeo, es un error histórico, en el que se baja los pantalones ante el nacional populismo ultra europeo y ofende al ejemplar criterio que adoptó Angela Merkel en Turingia cuando forzó la ruptura de un gobierno de su partido por pactar con la extrema derecha. Aquí Feijóo ha hecho lo contrario. En conclusión, el tiempo dirá quién es Feijóo, pero lo del pacto no es el camino. Analista político