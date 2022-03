Inversiones y recuperación económica

Segorbe suma a su presupuesto dos millones de euros más tras la aprobación de la modificación de crédito que se realizó en pleno extraordinario la semana pasada. Una actuación que, como ya es habitual, no estuvo respaldada ni por el partido socialista ni por Segorbe Participa ni por Ciudadanos que ni acudió.

Con la liquidación del presupuesto del 2021, Segorbe cuenta con 4.300.000 euros de remanente de Tesorería, y con el único voto a favor del equipo de gobierno popular, se incorporan más de dos millones de euros al presupuesto ya aprobado. De los cuales, un millón de euros se destinará a inversiones que mejorarán Segorbe. Así, vamos a iniciar el proyecto para crear un nuevo aparcamiento en el Argén, una petición de los vecinos que nosotros, el PP, sí hemos escuchado y atendido. Además, vamos a reformar la biblioteca de Segorbe así como abrir y ajardinar la zona entre la calle San Roque y la Muralla, sin olvidarnos de la reforma y renovación del mobiliario urbano de la Glorieta. Porque Segorbe se lo merece. Porque el equipo de gobierno popular apuesta claramente por la ciudad y por los segorbinos y segorbinas.

Impulsar la economía

Con esta modificación de crédito, vamos a disponer de un millón de euros más destinados únicamente y exclusivamente a impulsar la economía, mejorar los servicios básicos, reactivar la vida cultural, social, deportiva y avanzar en un cambio que nos asegure un futuro sostenible para Segorbe. Tras dos años de pandemia, es vital realizar estas inversiones que nos permitirán reactivarnos y recuperar la tan ansiada normalidad. Porque trabajamos para consolidarnos como el municipio de referencia en la comarca, ya no solo como capital del Alto Palancia, sino como dinamizador a todos los niveles. Gracias a esta inversión directa, lograremos que Segorbe vuelva a brillar y ocupar el puesto que se merece. Impulsando la vida cultural, social y deportiva de la ciudad que, por supuesto, supondrá un atractivo más para que aquellos que nos visiten conozcan el rico patrimonio turístico de esta ciudad ducal.

Todos los caminos conducen a Roma y todas nuestras acciones conducen a esa tan ansiada recuperación económica. La creación del museo Manolo Rodríguez, en el Edificio Almela, se sumará a los museos ya existentes en la ciudad que muestran nuestra historia y riqueza cultural. En deportes, el recubrimiento de una de las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva es una de las actuaciones a realizar. Sin olvidarnos de potenciar Segorbe como una ciudad con magníficas instalaciones y un entorno natural inigualable para la práctica de numerosas disciplinas y para acoger eventos deportivos.

Puedo poner más ejemplos de las actuaciones que vamos a realizar con este remanente pero me gustaría destacar la falta de apoyo que hemos tenido por parte de la oposición. Con su voto en contra han demostrado que ellos no apoyan a Segorbe, no se preocupan por ella. Tan solo buscan el enfrentamiento sin fin y sin propuestas válidas. El equipo de gobierno popular tenemos como objetivo que Segorbe sea una ciudad más accesible y abierta, más inteligente, más eficiente y más sostenible. Este es nuestro deseo y estamos trabajando para conseguirlo.

Alcaldesa de Segorbe