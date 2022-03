Volem una Magdalena Plena

Com diu Bernat Artola: «Que ja el dia és arribat de la nostra Madalena, i desitjant siga plena de goig pur i verdader convoca al poble sancer a traure l’amor de pena». I malgrat els entrebancs que el Fadrell està ficant al món de la festa enguany hi haurà Magdalena i els festers i castelloners farem que siga plena. Y será Plena con el sobreesfuerzo de las gaiatas y entes festeros que a día de hoy siguen sin cobrar la subvención municipal con la que todas habían contado para hacer frente a sus pagos. Y los castellonenses disfrutaremos de las fiestas que nos ofrezcan todos los colectivos a pesar de que a vísperas de la Magdalena, el Ayuntamiento no les haya autorizado a la mayoría, los permisos de vía pública para el montaje de sus carpas e infraestructuras varias a pesar de tenerlo solicitado en tiempo y forma. Y los vecinos saldrán a la calle a disfrutar de nuestra fiesta grande, aún sin conocer el programa, ayer primer día de reparto, a las dos horas se agotaron. Y la larga cola de vecinos que aguardaba su turno en la plaza Mayor y calle Colón rompía su silencio. Una vez más, la improvisación del Fadrell no ha pasado desapercibida. De momento, parece que quedan cintas verdes, afortunadamente algunas llegaron a tiempo, otras siguen atrapadas en China a la espera de que el conflicto bélico en Ucrania desbloquee el transporte aéreo.

Distintivos de otro continente Los mismos que dicen defender el comercio local, contratan los distintivos de la fiesta grande en otro continente, debe ser esta su única aportación por la internacionalización de la fiesta tras cargarse la idiosincrasia y la autonomía de la misma. No obstante, los castellonenses llevamos dos años dando una lección de resiliencia, estamos entrenados y aunque el Fadrell haya diseñado una fiesta covid a diferencia de otras capitales y provincias vecinas con sus fiestas, insisto, los castellonenses haremos gala de los versos del Pregó tal y como dicta Bernat Artola: «traurem l’amor de pena» i gaudirem perque la Magdalena siga Plena. Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay ay. Portavoz Cs Ayuntamiento Castellón