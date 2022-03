Ho he de confessar, fa unes setmanes em sentia estrany pensant que arribaven les nostres festes. Supose que tants mesos tancats a casa, amb tot el que ens ha canviat la pandèmia, em feia sentir que tot açò era irreal. Però la data s’aproximava, i dia a dia, anaven venint les ganes.

Tancàvem els actes oficials, presentaven el llibret de la Colla el Magre, portaves els vestits que guardes a casa la mare, la colla Bascollà organitza l’esmorzar i no podré anar perquè està la recepció oficial, però entre l’homenatge a Jaume I dels Cavallers i l’inici del Pregó m’allargue als QueerFest i els done una abraçada, i la Conselleria d’Educació i Cultura dóna els premis als millors llibrets de Gaiates i Colles, i repartim polseres i cintes, i publiquen els llibrets de Gaiata on els regidors de Compromís, Verònica, Francesc i servidora hem col·laborat, i tenim reunions a l’àrea de neteja, perquè sabem la que ens ve al damunt i hem d’estar preparats, i presentem amb les reines Carmen i Gal·la les accions perquè justament en festes no ens oblidem de cuidar el medi ambient i tantes i tantes coses, que ostres, els dubtes marxen i tornes a recordar tots els motius de perquè la Magdalena és la millor festa del món i ja està. Les ganes han tornat.

Ganes enormes de que siga demà, d’eixir al carrer que és on fem la festa la gent de Castelló. De veure’ns, somriure i compartir amb les amistats i el veïnat, que després de dos anys celebrem per fi el 75é aniversari de les nostres festes, i ara mateix mentre vosté llig aquest article, jo sóc una muntanya de nervis, uns nervis que no s’esvairan fins que demà escoltem la traca que encén la mascletà, que per a mi és l’acte més gran de totes les festes. Supose que cadascú té el seu, per a gustos colors, però l’inici de les festes amb una mascletà és el que més m’emociona.

Una espera massa llarga

Per fi arriben les nostres festes. Segurament, aquell vers del Pregó de «ja el dia és arribat de la nostra Magdalena» té aquest 2022, més sentit que mai. Una espera massa llarga per als qui reclamen «Magdalena tot l’any», però una espera necessària, per viure unes Magdalenes com toca, completes, perquè una Magdalena sense mascletaes, Pregó, Romeria, Ofrena, Gaiates i Colles, no són festes, i l’espera ha servit perquè tinguem una Magdalena amb la màxima normalitat possible. El més important és l’estima que tenim els castellonencs i castellonenques per celebrar i gaudir de les festes.

Per Compromís les festes de la Magdalena són del poble i han de ser als carrers. De compartir, de trobar-nos, de «caliu de germanor» tal com canten els Llauradors. Eixe ha de ser el motiu, compartir la festa i l’alegria de viure i l’orgull de ser d’on som, de compartir i haver crescut junts, de tenir una història. Quan més populars i autogestionades són unes festes, més cohesionem a traves de la festa a la societat castellonenca.

Demà ens veiem al carrer, que ja el dia és arribat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló