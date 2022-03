L’any 2018, van a fer-se ara quatre anys, celebràvem per última vegada la nostra Setmana Santa. Una de les manifestacions culturals, de tradició, fe i emotivitat més importants de la nostra ciutat que tornarà, per fi, als nostres carrers, parròquies i confraries en el mes d’abril. Aquesta setmana, he volgut acompanyar el president de la Junta Central de Setmana Santa, Pascual Sanz, i el regidor de Turisme, Diego A. Vila, en la presentació d’una programació que serà, a més, la primera amb el reconeixement d’Interés Turístic Autonòmic que ens van atorgar en l’any 2020.

Primer va ser la pluja, en 2019, que ens va impedir desfilar amb les nostres espectaculars imatges en processons tan emblemàtiques com la del Sant Soterrament o del Silenci. L’any següent, 2020, la pandèmia va tancar Espanya i el món, impedint traure al carrer aquesta manifestació cultural de fe que tenim documentada a Vila-real des de, al menys, l’any 1546, amb la creació de la Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang, Medalla d’Or de la Ciutat. L’any passat, de nou, la covid-19 ens impedia celebrar les tradicionals processons.

Tot i això, no vull deixar d’agrair la Junta Central i les 10 confraries i germandats de Vila-real per l’esforç d’aquests dos anys per mantenir viva la flama de la Setmana Santa local, per poder celebrar i televisar almenys les principals misses i acompanyar-nos en moments tan difícils.

Que ara hagem pogut presentar la Setmana Santa de 2022 significa que les coses van millor. Que, a poc a poc, anem deixant arrere la pandèmia i recuperant la màxima normalitat possible. La gent tenim ganes de retrobar-nos, com ho vam demostrar diumenge passat en la III Trobada de guàrdies romanes i armats, organitzada per la Sang. Perquè totes aquestes activitats, la Setmana Santa també, ens ajuden a dinamitzar l’economia i la vida a la ciutat, a més de posar en valor el riquíssim patrimoni cultural i artístic de Vila-real, amb talles com la de la Santa Faç, obra del nostre Fill Predilecte José Ortells, que il·lustra el programa d’enguany en una fotografia de Jaime Cano.

Una de les celebracions més antigues de la Comunitat

Recuperem, doncs, la nostra Setmana Santa. Una de les celebracions més antigues de la Comunitat que hem mantingut al llarg dels segles, tot incorporant importants innovacions, des del respecte i la sensibilitat, com la processó infantil de Santa Isabel, el Pregó musical de l’AM Virgen de Gracia, la processó del meu barri, la del Silenci, o l’espectacular Laqvima Vere, obra del mestre Alfredo Sanz. Una visió moderna, però respectuosa i sensible, de la passió i mort de Crist que combina totes les dimensions possibles de les arts escèniques i la tecnologia per a oferir un espectacle únic. Una representació singular que no seria possible sense el talent i la dedicació de Pau Ayet, el seu director artístic i una persona indispensable en el projecte cultural de Vila-real a qui agraisc tot el seu treball i esforç.

A pesar de les dificultats sanitàries i econòmiques, i després d’una reflexió profunda, hem decidit mantenir el Laqvima Vere, que se celebrarà finalment el dissabte 9 d’abril a les 22.30 hores. Perquè una cosa tan nostra, innovadora, singular i capaç de transmetre emocions, no podem deixar de celebrar-la.

Alcalde de Vila-real