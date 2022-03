A pesar de... sigue ejerciendo

Querid@ lector/@, es evidente que no es fácil la situación que tiene en la actualidad el gobierno, pero, según mi impresión, no se le puede negar que, a pesar de todas las dificultades, sigue ejerciendo de gobierno.

No es fácil porque, como señalaba Peridis en un chiste gráfico, Pedro Sánchez tiene que aguantar las consecuencias de la pandemia, del volcán, de la guerra y, además, de una oposición, la del PP, que con el único objetivo de ocupar el poder político, se ha caracterizado por no arrimar el hombro. Incluso hay que reconocer que, al menos de momento, los datos que aparecen apuntan a peor.

Me refiero a que el gallego, Feijóo, se autoproclamaba centrista y pactista y lo que se ve en la práctica va por camino contrario: manifiesta que es mejor perder un gobierno antes que ganarlo desde el populismo y horas después avala los pactos con Vox, critica a los políticos que inauguran hospitales sin haberlos pagado y él todavía debe 500 millones del hospital de Vigo inaugurado en el año 2015, acusa al gobierno de forrarse con los impuestos de los carburantes y esconde que el 50% va a las comunidades autónomas (a la suya, por ejemplo), fue de los primeros en pedir las mascarillas en las calles y pocas semanas después arremetía contra el gobierno por no retirarlas... Solo el tiempo dirá, pero advierten los especialistas en Galicia que ese reequilibrio, esa contradicción permanente, es el método Feijóo. De todas formas la dificultad del gobierno no acaba ahí, y es que, la idea de aumentar el gasto militar parece que crea tensiones en la coalición y entre los socios. Más o menos.

Querid@ lector/@, repito lo del principio, que a pesar de las dificultades el gobierno sigue ejerciendo y, en ese sentido, desplegará reuniones con dirigentes políticos españoles y europeos en busca de un acuerdo en España y en la UE que amortigüe las amargas consecuencias de la guerra.

Analista político