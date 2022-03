Prioritat a les indústries

L’actual crisi energètica que estem vivint arran de la invasió russa a Ucraïna, amb un increment dels preus del petroli, junt amb la limitació de mercats, afecta directament a la indústria de la ceràmica, pilar fonamental de l’economia de la nostra província. L’energia i el gas són el principal cost del sector, ja que el taulell consumeix el 7% del gas industrial d’Espanya, i la pujada del preu del darrer any ha posat molt en risc la viabilitat de les empreses.

La guerra no beneficia de cap de les maneres, de fet, els nostres sistemes experts, dependents de la globalització econòmica, es sotmeten a un sacseig brutal cada vegada que esclata un conflicte en qualsevol punt del planeta. Ho vam veure a les guerres de Síria i Líbia, Israel i Palestina, i ara també a la d’Ucraïna.

Cal, doncs, reflexionar sobre el tipus de societat en la qual vivim, i com podem ser més resilients a aquestes situacions. En este sentit, és necessari protegir les nostres empreses i la nostra indústria. Necessitem la transició energètica: Produir la nostra pròpia energia, apostar pel consum de proximitat, fet valdre el nostre producte i que siga habitual en la cistella de la compra.

Per això, el passat plenari aprovàrem una declaració institucional presentada per Compromís perquè l’Estat declarara al sector ceràmic com a prioritari en les ajudes als sectors afectats per l’augment dels preus de l’energia. Davant l’emergència del moment calen mesures efectives, i nosaltres tenim un compromís molt clar i evident amb la nostra indústria.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals