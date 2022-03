Imagínese que ha llegado ese momento en el que la vergüenza que siente es tal que le impide conciliar el sueño. Que esa misma vergüenza se acentúa cuando se mira cada mañana en el espejo. Y que desde hace ya unas semanas su familia tiene todo el derecho a escupirle a la cara y retirarle la palabra. Imagínese que para poner fin a esta vergüenza que no le deja respirar requiere de un acto heroico que, de llevarlo a cabo, le puede suponer penas de hasta quince años de prisión en cárceles donde sus prisioneros desaparecen para siempre, como lo hacen algunos hombres cuando su mujer se queda embarazada. Imagínese que de entre todas las voces que llevamos en nuestro interior: la refunfuñona, la valiente, la temerosa, la recelosa, la bondadosa, la alegre, la triste… Solo se identifica con una de ellas. Y que esta no es otra que la voz de la honestidad. Una vez localizada e identificada quién es la directora de orquesta de todas sus voces, ya no hay marcha atrás. No querrá seguir diciendo lo que le obligan a decir ni hacer lo que le obligan a hacer.

Si he tecleado estas líneas previas con cierto aroma a terapia barata y callejera, es para que intentemos ponernos dentro de la cabeza de una heroína que, como tantas otras, muy pronto olvidaremos su nombre y tal vez su hazaña. Hace unos días la periodista rusa Marina Ovsyannikova, también editora de la sección de Internacional del canal de televisión ruso Channel One, irrumpió en plena emisión del informativo con más audiencia sujetando una pancarta escrita en ruso y en inglés que rezaba: «No a la guerra. Detengan la guerra. No te creas la propaganda. Aquí te están mintiendo. Rusos contra la guerra». Como es de suponer, de manera inmediata se cortó la transmisión y fue detenida. Poco antes de que el arriba firmante terminara esta columna salió en libertad después de haber sido interrogada por la policía durante catorce horas. Marina no podía más. En un vídeo que grabó días antes se avergonzaba por haber colaborado en lo que ella ha denominado «zombificación rusa».

Herramientas contra la periodista

Sí, estimado lector. Hemos regresado a ese punto de la historia en el que el precio por reivindicar la verdad vale una vida. Porque nada me gustaría más que equivocarme en lo que a continuación voy a afirmar, pero algo me dice que Marina Ovsyannikova acaba de lanzarse a un mar oscuro y denso con pesas en los pies y sin botella de oxígeno. Si bien es cierto que todavía no está vigente la denominada ley contra la desinformación que aprobó el gobierno de Vladimir Putin recientemente, las autoridades rusas ya están mirando qué herramientas legales pueden utilizar para que la periodista termine ingresando en prisión.

Como en el final de El conde de Montecristo, a Marina solo le queda «esperar y confiar». Hija de padre ucraniano y de madre rusa, Marina no estaba dispuesta a que su progenitor se avergonzara de ella. Desde que tengo uso de la razón me pregunto muchas veces de qué están hechos ciertos seres humanos. Qué aleación especial envuelve a los héroes y heroínas que anteponen sus valores al peligro que les acecha. Desconozco el material del que está hecho Marina, pero con su gesto ha gritado al mundo que no es el pueblo ruso el que está arrasando Ucrania y amenazando a la seguridad mundial con sus recordatorios nucleares. Son otros, aunque hablen el mismo idioma y compartan bandera e himno.

Dice la Real Academia Española en su primera acepción, que un héroe o heroína es una persona que realiza una acción abnegada en beneficio de una causa noble. Hacía tiempo que un nombre y un apellido, Marina Ovsyannikova, no encajaba tan bien en la primera acepción de un término tan mal usado.

Escritor