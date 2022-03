Som l’alternativa

Tal com passa en la vida, la política també es regeix per cicles; concretament, de quatre anys. A l’inici d’aquests, en la majoria dels casos, la democràcia sentencia qui governarà i, per contra, qui ocuparà l’altra bancada.

Moltes i molts polítics, amb quatre anys d’oposició a la vista prefereixen deixar de fiscalitzar el govern i romandre desapareguts durant tota la legislatura demostrant així, que no els importen els seus votants i que sols buscaven un interès personal. El poble havia manifestat les seues preferències i va atorgar una victòria sense precedents al partit socialista, però un pacte entre els partits de la dreta amb un trànsfuga ens va deixar a l’oposició. Des d’aleshores demostrem quina és la nostra manera d’entendre la política i quins són els nostres vertaders objectius. Treballar per treure la Vilavella d’un pou Així, enfront d’aquest panorama desolador, els i les socialistes ens hem conjurat per a, des de l’oposició, treballar per treure la Vilavella d’un pou de decadència i desànim. Al llarg d’aquests tres anys, hem demostrat que enfront de qualsevol problema que afecte les vides del nostre veïnat, mantenim fermes actituds proactives encaminades a solucionar-lo. Així vàrem actuar en els mesos més durs de la pandèmia, on la ineficàcia del govern municipal va fer que ens bolcarem de manera desinteressada subministrant mascaretes a la població. En aquell moment es va demostrar que teníem un govern superat i sense capacitat de reacció, però passada la crisi sanitària, hem continuat aportant solucions i alternatives. A tan sols un any de les eleccions, mantenim actiu un nombrós grup de gent amb el qual conformem un equip ambiciós, treballador i amb idees que beneficien la Vilavella. Una candidatura on demostrem dia rere dia que som el vot útil i, en definitiva, l’alternativa a un govern ineficaç. Secretari general del PSPV-PSOE de La Vilavella