Levantar las copas, decir unas palabras, entrechocarlas y beber un trago. Eso es brindar. Aquí compartimos, pues, una serie de brindis ocurrentes:

«Calle arriba me da pena, calle abajo calentura, y en llegando a la taberna todos los males se curan»; «Del cielo vino la semilla de la cepa; siendo el vino tan divino, bebamos cuanto nos quepa»; «Este vino tinto de la cepa vino aquí; brindo por todos los presentes y buen provecho me haga a mí»; «Brindo porque brindo, porque tengo que brindar, porque este vino es poco y me tienen que dar más»; «El vino es un traidor que quiere volverme loco, y yo que soy sabedor, trato de dejar muy poco»; «Levantemos nuestras copas. Bebed y gozad sin temor, que siempre reine el buen humor»; «¿Por qué no nos conocemos? Porque no bebemos. Pues para que nos conozcamos: bebamos»; «Si el cura lo bebe en misa, que el pueblo lo beba en masa ¡A ver qué pasa!»; «Ya decía Salomón que el buen vino alegra el corazón»; «¡Oh líquido infernal que te crías entre matas y al hombre más cabal haces andar a gatas!»; «Suave vinito, dulce tormento, ¿qué haces aquí? vamos, pa’dentro»; «¡Por nuestras mujeres! para que nunca se queden viudas»; «Dios es la suma bondad, como borrachos nos tiene, será porque nos conviene, ¡hágase su voluntad!»; «Metidos en laberinto da igual blanco que tinto»; «Como bien dijo el dios Baco: es mejor oler a vino que a sobaco»; «Hay dos cosas en el mundo que no nos pueden faltar: una botella de vino y las ganas de folgar»; «In vino veritas, in veritate libertas, ergo in vino libertas»; «Somos españoles, no lo podemos negar, donde bebemos pagamos, viva la formalidad».

*Notario y doctor en Derecho