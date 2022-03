Juntes som més fortes

Fa pocs dies va ser 8 de Març, Dia de la Dona. Entre els actes que s’hi van dur a terme a Almassora volem destacar el lliurament del guardó Clara Campoamor-Dones per la Igualtat, creat l’any 2016 amb la companya Susanna Nicolau com a alcaldessa. En aquesta VII edició del premi, la guardonada ha estat Encarna Claramonte, veïna del nostre poble que va ser gerent d’un magatzem de taronges fins la seua jubilació, un sector en què, malgrat que la figura de la dona era majoritària, no hi havia personal femení amb responsabilitats superiors.

Encarna es va incorporar al món laboral amb 14 anys i va haver de fer front a les dificultats tant per conciliar la vida familiar i laboral com als moments tan complicats que ha patit i pateix la nostra citricultura. L’esforç de dones com ella mereix ser reconegut.

Històries com la d’Encarna ens recorden que el 8-M és una data important de reivindicació per la igualtat de drets entre hòmens i dones. Però sembla que no és ben rebut per tots. Així ho han demostrat a les Corts alguns senyors del sector més ranci de la dreta i la dreta més extrema, deixant clar que estan més pendents de com vesteix la diputada de Compromís Mònica Álvaro que del que defén. Un representant de Vox va dir públicament que la parlamentària de Compromís anava a les Corts Valencianes «a lucir modelito», oblidant la gran tasca de la nostra companya, qui ha aconseguit millores tan importants com la gratuïtat en les beques de menjador o que pròximament tinguem la primera casa de parts pública a l’Hospital de la Plana. Un altre diputat de Ciudadanos, lluny de condemnar l’acte, va lloar l’ocurrència del portaveu de Vox.

Si són capaços de dir això a les Corts Valencianes a una diputada, què no diran al carrer a qualsevol altra dona? La parlamentària va respondre a aquesta clara mostra de masclisme i va dir el que totes i molts pensem: el masclisme mai ens imposarà la manera de vestir.

Els mitjans de comunicació ho van tindre clar: la frase del diputat de Vox és masclista i qui la diu també. No hem de permetre que se’ns maltracte, ignore o relegue de cap àmbit. Cada dia és 8 de Març. Cada dia hem de seguir lluitant per la igualtat real i efectiva, un dret fonamental per al progrés i la cohesió social. Com Encarna Claramonte, un exemple per a les noves generacions.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora