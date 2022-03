Líders en educació pública

On abans la Comunitat Valenciana era líder en corrupció, ara ho és en educació. Mentre el PP feia negoci fins i tot amb les aules prefabricades, des del 2015 els Governs del Botànic liderats per Ximo Puig han impulsat un canvi de model que aposta per l’educació pública com a eina que garanteix la igualtat d’oportunitats. D’això va el Pla Edificant, a través del qual la Generalitat valenciana paga la construcció i millora de centres educatius i els ajuntaments realitzem la gestió d’este procés.

A la Vall d’Uixó este pla ja ha donat els seus fruits i encara que els tràmits són llargs i difícils, són una realitat. De fet, ja han finalitzat dos obres, amb una inversió total 1,6 milions d’euros per a dignificar dos escoles. Al CEIP Eleuterio Pérez s’han rehabilitat els banys i s’ha substituït la tanca perimetral que es trobava en mal estat i alguns punts tenia una altura insuficient. D’altra banda el nou aulari d’infantil CEIP Recaredo Centelles s’ha convertit en un exemple d’edifici adaptat a les necessitats de l’educació actual i del qual l’alumnat ja esta gaudint des de fa tres mesos. Esta era una reivindicació des de fa més de 20 anys. En este col·legi també s’ha instal·lat un ascensor i s’han reformat els banys de tot l’edifici de primària. Les pròximes obres en començar seran als CEIP La Moleta i CEIP Colonia Segarra. Als dos col·legis es construirà un gimnàs i es rehabilitaran els banys. A més, en La Moleta es repavimentarà tot el pati. Estes dos actuacions suposaran una inversió de més de 2 milions d’euros i està previst que la seua adjudicació comence al proper mes d’abril. Estem fent ja els últims tràmits. Un dels grans deutes pendents que tenim a la nostra ciutat en l’àmbit de les infraestructures educatives és amb el Rosario Pérez. I estem ja en el camí de complir amb esta reivindicació històrica no sols de la comunitat educativa, sinó de tot el barri Carbonaire després de tants anys de promeses incomplides. A principis d’este mes de març vam adjudicar la redacció del projecte tècnic de construcció del nou col·legi, destinant 223.000 euros. L’empresa disposa d’un termini de cinc mesos per a dissenyar-lo i és el pas previ a la licitació de les obres. En breu al ple municipal també acceptarem la delegació de competències per a la construcció d’un nou edifici d’infantil i la reforma de l’edifici de primària del CEIP Lleonard Mingarro, per al qual destinarem 1,9 milions d’euros. També s’actuarà en els vestuaris del gimnàs, s’ampliarà el menjador, es renovarà el sistema de calefacció i es millorarà la pista esportiva. Abans d’estes actuacions, amb fons propis de l’Ajuntament este estiu ja escometrem unes obres per a habilitar una aula d’infantil 2-3 anys. L’aportació municipal serà de 47.500 euros i permetrà reformar l’antiga casa del conserge (que ara no s’utilitza) perquè puga albergar la sisena aula pública d’infantil 2-3 anys que s’obri a la nostra ciutat. Esta aposta per l’educació pública ha sigut un dels grans canvis del model autonòmic, ja que ha ampliat considerablement les places públiques d’infantil. Això és estar al costat de les famílies, perquè moltes no podien permitir-se pagar mensualment entre 200 i 300 euros per una escoleta privada. Amb esta nova fórmula, garantim l’educació pública des de les edats més primerenques, el que és fonamental per al desenvolupament dels xiquets i xiquetes. *Alcaldessa de la Vall d’Uixó