En estos moments, les obres de remodelació integral de l’artèria principal de Betxí, l’Avinguda Primer de Maig, estan en marxa des de fa alguns dies. De fet, en poc més de dues setmanes ja es pot entreveure l’amplària real del vial que durant dècades havia estat ocupada en bona part per dues fileres de matolls.

Ara, amb esta actuació, s’ampliaran les voreres per als vianants, es milloraran els creuaments, es canviarà la vegetació i es construirà un carril bici que permetrà creuar la població de forma segura i sostenible. Un fet històric, impensable fins fa uns anys, que s’unirà a les altres peatonalitzacions i vies ciclables que s’han anat fent en les dues legislatures anteriors i que, a hores d’ara, permeten anar a peu o en bicicleta per diversos anells que envolten el municipi i el terme.

El passat cap de setmana vaig estar en les Falles de València. Entre tota la multitud, centenars de bicicletes participaven de la festa de manera integrada i amb una normalitat increïble. El canvi de paradigma al Cap i Casal ha sigut exemplar i ha convertit la ciutat en una de les millors d’Europa pel que fa a la qualitat de l’aire.

En els temps que corren, amb un augment de contaminació extrem, una alimentació poc sana i una pujada dels preus dels carburants desorbitada, és evident que es fa més necessari que mai retornar als desplaçaments a peu i en bicicleta. Perquè no pol·lueixen, són recomanables per a la salut i molt barats. Tot beneficis.

Per descomptat, que el govern que encapçale des de fa onze anys ho tenim claríssim. A pesar d’algunes veus discrepants que al començament no ho entenien (o no ho volien entendre) –«però si el carril bici no el gasta ningú!», deien– ara ens disposem a redactar un ambiciós Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que deixarà, negre sobre blanc, els eixos vertebrals del canvi de paradigma betxinenc que haurà de transformar el poble en uns anys.

*Alcalde de Betxí