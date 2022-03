Història i llegenda

Explica la llegenda que els habitants del Castell Vell van disposar la seua baixada a la terra fèrtil, a la plana, una vesprada en voltant al tercer diumenge de Quaresma. Ho van fer de nit, penjant farols als gaiatos; van lligar als xiquets amb cordes als seus gaiatos perquè no es pergueren durant el camí, i per a menjar van agafar rotllos penjant-los al voltant dels seus colls.

Els antics habitants del Castell es van trobar al mig de la nit amb una forta tempesta, per això van collir les canyes que es trobaven al camí, havien de sortejar els forts torrents d’aigua. I van passar la nit a la intempèrie, a la zona del que ara seria l’ermita de Sant Roc de Canet.

Al matí següent van arribar a la plana després de sortejar, gràcies a les canyes, al riu Sec, que anava de gom a gom per les pluges de la nit. Per això van batejar a la vila com «Castelló de la Plana» en honor del Castell del qual provenen i del lloc geogràfic on desenvolupaven la seva nova vida.

Els nostres orígens

Així doncs, a les nostres festes assumim el repte de commemorar els nostres orígens. I any rere any ho fem amb una sèrie d’actes tradicionals com la Romeria de les Canyes, epicentre de les festes on els castellonencs i castellonenques ens reafirmem com a poble, la Desfilada de Gaiates. Durant 9 dies llegenda, tradició i història es fonen a la nostra terra.

Però enguany la pluja ens ho està ficant difícil. I encara que vam poder fer la Romeria, no hem pogut gaudir ni del Pregó, ni del Pregó infantil. No hem pogut gaudir de verbenes i bureos al carrer, ni la ciutat està de gom a gom amb veïns i forasters. Centenars de paraigües per gaudir de la primera mascletà i una Desfilada de Gaiates on les 19 comissions van desafiar a la pluja per mostrar-nos, dos anys després, tot el treball, esforç i il·lusió invertits en els nostres monuments festers més importants, les gaiates.

Dos anys després mai haguérem imaginat, i molt menys desitjat, que la pluja ens desafiés. Però seguirem al carrer al costat de Carmen i Gal·la i les seues corts d’honor; al costat de Chema i Marc, els nostres Pregoners, al costat de les comissions de gaiates, colles i ens vinculats per compartir l’alegria de les nostres festes.

Regidora de Cultura a Castelló