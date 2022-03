Me produce profunda tristeza la guerra que ensangrienta las tierras ucranianas. Ello me lleva a devorar la prensa y estar pendiente de los informativos. En un artículo que leí en El País, se citaba un texto de Mikhail Zygar, publicado en The New York Times, sobre Putin. En él se había escrito que el personaje «había entrado en una deriva de inaccesibilidad que le llevó a rodearse solo de ideólogos y sicofantes». Me hizo gracia la última palabra que hoy está totalmente ausente del vocabulario convencional. Procede del griego y viene a significar algo así como acusador profesional. Sí, sí, han leído bien. De esta labor abyecta los helenos hicieron una profesión. La palabra pasó al latín y luego al castellano.

La semántica designa a aquel que obtiene provecho de la delación, la acusación y la calumnia. Esos tipos miserables eran temidos por las personas honorables, porque siempre podían verse envueltas en una acusación mendaz. En aquel tiempo no existía el ministerio fiscal, así que cualquier quídam podía acusar a otro ante la Asamblea del Pueblo. Estos tipejas actuaban de correveidiles para otros que no se atrevían a poner en tela de juicio a otros semejantes, obteniendo por su traidora labor pingües beneficios, lo cual les permitía vivir opíparamente de su infamante cometido. Por poner un ejemplo, referiré que fueron sicofantes los que acusaron al filósofo Sócrates de impiedad, por no creer en los dioses del Olimpo. La delación tuvo infaustas consecuencias para el maestro de Platón, puesto que de resultas de ella, fue condenado a muerte. El autor de la frase «solo sé que no sé nada» hubo de pegarse un lingotazo de cicuta, que era un veneno letal, extraído de la planta del mismo nombre. Cronista oficial de Castelló