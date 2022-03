No sé a qué espera el Gobierno de Sánchez para bajar los impuestos como le estamos pidiendo desde el Partido Popular. España necesita urgentemente ya una bajada de impuestos que alivie la imparable subida de los precios. Lo han hecho en Francia, Portugal, Polonia o Irlanda, ¿por qué España tiene que ser diferente? Cada día que pasa, las arcas del Gobierno se llenan, porque los bolsillos de los españoles se vacían. ¿Por qué el gobierno quiere esperar a final de mes si los españoles no pueden llegar a final de mes? Familias que no pueden encender la calefacción o la luz. Millones de trabajadores y personas vulnerables que no llegan a final de mes. Autónomos que no pueden pagar la cuota. Transportistas, marineros, agricultores, ganaderos que no pueden asumir los costes energéticos y de los carburantes, y que se ven obligados a hacer paros y a manifestarse en las calles, porque ya no aguantan más esta situación.

Tendemos la mano al Gobierno Mientras el Gobierno espera, los españoles se desesperan. ¿Dónde está el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás? Al Partido Popular nos preocupa mucho esta grave situación que atraviesa España y por eso le tendemos la mano al Gobierno para que bajen los impuestos, como se acordó en la Conferencia de Presidentes de La Palma, a propuesta de Feijóo. El Gobierno debe recoger el guante del Partido Popular y debe bajar los impuestos de una vez. Pero eso sí: debe hacerlo hoy, no mañana. Los españoles necesitan soluciones ya, una bajada de impuestos urgente y un Gobierno que gestione y esté a la altura, y que no mire para otro lado ante los problemas. El Gobierno debe poner el interés general de España por encima de cualquier otro, y ahí encontrarán siempre al PP. Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón