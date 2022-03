Falles 2022, a pesar de l’oratge

Amb el foc i la cendra de les falles encara en la retina, Borriana es va despedir de les Falles de 2022 amb la mirada posada en les pròximes de 2023. Ni la pluja ni el vent van poder deslluir la celebració fallera. Hi havia moltes ganes de recuperar l’esplendor faller i de gaudir de la festa amb il·lusió i alegria, després de dos anys molt complicats per a tots i totes.

Després de la dura suspensió de 2020 per l’arribada de la pandèmia i la celebració de 2021 amb nombroses adaptacions i limitacions i fora del seu mes habitual, enguany a pesar de la persistència de la pluja hi ha hagut una considerable participació, tant als casals com al carrer, encara que fora amb paraigües, impermeable i mascareta.

Estar a l’altura

Unes falles amb pluja en què hem pogut celebrar pràcticament la totalitat dels actes previstos, tot i que en algun cas es va haver d’adaptar l’horari en funció de l’oratge, i on s’han notat les ganes i la il·lusió de tornar a esplaiar-se amb energia i normalitat. Tenim l’absoluta certesa que les comissions i el món faller n’han quedat molt satisfets.

En els actes amb més públic, com ara mascletaes, Nit del foc, lliurament dels premis, ofrena i cremà, s’ha demostrat que tant des de l’Ajuntament, com la Junta Local Fallera i la Federació de Falles hem sigut capaços d’organitzar i gestionar canvis d’horaris i d’actes amb poc de temps i amb centenars de fallers. Totes les comissions falleres han sabut estar a l’altura de les circumstàncies i, a més, han entès la responsabilitat que tenien en el compliment de totes les normes i propostes preventives.

Les falles de 2022 s’han viscut amb passió i entusiasme i, alhora, la tranquil·litat en matèria de seguretat ha sigut la tònica general, ja que no s’han produït grans disturbis de la convivència i no s’ha clausurat cap casal faller, totes les comissions han complit amb els requeriments de la Policia Local.

L’esforç

Vull agrair l’esforç a les persones implicades en les Falles de 2022, a les 18 agrupacions falleres de Borriana, per la seua responsabilitat i dedicació durant els dies de falles i la resta de l’any. També vull destacar la gran tasca realitzada des de la Regidoria de Falles, amb la col·laboració de la Junta Local Fallera i la Federació de Falles que, a pesar de l’oratge, amb esforç, tenacitat i il·lusió han treballat de valent per a fer possible cada acte.

Sense oblidar els departaments municipals de Via Pública, Activitats, Contractació i Policia Local, per treballar durant mesos perquè estiga tot preparat. I, especialment, a Sandra i Ana, les nostres Reines Falleres, les seues corts, i la resta de falleres i fallers que han demostrat que el sentiment faller està per damunt de la incertesa i la preocupació.

Moltes gràcies a tots. Adeu a les Falles 2022. Benvingudes les Falles 2023. Enhorabona al món faller de Borriana.

Alcaldessa de Borriana