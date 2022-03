Lejos de sugerir a Dan Brown una revisión de su best seller para introducir el mito que rodea a los partidos de la Magdalena, es cierto que existe un áurea de pesimismo que rodea a las convocatorias que nos depara el calendario coincidiendo con las fiestas fundacionales. Es conocerse el sorteo y ya salta un amigo (o no) en redes sociales para aventurar, en rigurosa primicia, que el Linense va a ganar en Castalia el día del Pregó. Y, como en el libro, hay mucho más de leyenda negra que de realidad empírica.

Cierto es que las estadísticas están para recordarlas, y que el CD Castellón lleva trazado un camino inmaculado en esa dirección equivocada, pero seguro que los estudiosos no me dejarán mentir si afirmo categóricamente que se han ganado más partidos de los que se han perdido en estos cien años en los que no siempre hubo Magdalena como la entendemos hoy. Cuestión distinta es que ya sean demasiados los tropiezos y que permanezcan indelebles en la memoria colectiva. Yo mismo guardo para mí la experiencia de una derrota contra el Valencia de Arnessen y Welzl (1-4) en la Magdalena de 1982, más por la resaca juvenil que por la humillación futbolística.

Ni siquiera agrava la tesis de este sábado aquello tan tópico de que era el peor momento para perder --como si existiera alguno bueno--, habida cuenta de los marcadores del resto de rivales en la lucha por la zona noble clasificatoria. El problema de verdad es que ya son cinco las ocasiones en que el rival nos hizo hincar la rodilla, y eso no son números de candidato a nada.

Las fiestas suelen servir para que el aficionado aparque sus conflictos internos e ignore el marcador y hasta las dudas mercantiles. No diré yo que vayan a salir de juerga jugadores, presidente y sus aduladores, pero seguro que no les pasaría nada. El efecto placebo de la Magdalena nos hace olvidar el ridículo sobre el terreno de juego y la acumulación de impagos. No en vano, según en qué círculos, parecen vivir en una Magdalena permanente porque nunca pareció preocupar lo más mínimo la supervivencia misma de la Sociedad Anónima Deportiva. Y esa indolencia sí que es motivo para que el profesor Robert Langdom elabore una de sus sesudas teorías a mitad camino entre la imaginación y la persecución que dicen sufrir los templarios de Montesinos.