Dicen que decían los romanos aquello de post festum pestum, algo así como después de la fiesta el trastorno, el precio propio de los excesos. Y puede que tuvieran algo de razón.

Nuestras fiestas magdaleneras han estado un poco cercenadas por el tiempo atmosférico; condiciones meteorológicas que no han sido suficientes como para impedir absolutamente el periodo festivo. La suspensión de ‘El pregón, los pregones, l’Encesa’, y otros actos han tenido indudable repercusión, aunque no así la subida a la ermita, los paseos, que, pese a un tránsito por las calles, que disminuyó, no impidieron del todo las actividades, el tardeo y, sobre todo, la presencia de un ambiente festivo frente a la adversidad del tiempo.

La fiesta es algo muy grande que precisa de una mayor definición. El exceso, una de sus características, es lo que puede provocar el pestum, el trastorno nos está invadiendo ya. Porque la fiesta no es una cuestión baladí, sino que en ella se hace una afirmación exuberante de la vida y se produce un contraste con la cotidianidad laboral.

También la fiesta manifiesta otro carácter: la exuberancia que, a veces, desemboca en el exceso, comidas, bebidas, bailes, actuaciones, etc. Pero hay una cuestión fundamental: la fiesta exige la comunidad. Uno solo no puede celebrar la fiesta, necesita el concurso de los demás, la comunidad. Ese es el carácter más específico, aparte de otros rasgos como la espontaneidad y la libertad. Nuestras fiestas, la Magdalena, renacerán como el ave fénix… si el tiempo no lo impide. Y, como siempre, post festum pestum. En esa estamos.

Profesor