El Trinquet Municipal Antoniet d’Almassora obrirà les seues portes el pròxim 30 d’abril. Per fi, recuperarem una pista esportiva que és molt més que això. Estic referint-me a la tradició, als arrels de la nostra terra, als sentiments que desperta la pilota valenciana. Tot i les dificultats trobades amb les empreses adjudicatàries en el procés de construcció, mai vam perdre el convenciment de reivindicar una instal.lació tan nostra com és el trinquet.

Per tant, a l’esquena del carrer Boqueres veiem ja un edifici que sembla d’avantguarda però amaga emocions d’altres temps. Les lletres en honor d’Antonio Jorques, Antoniet d’Almassora, esperen ja eixa partida inaugural que suposarà el començament d’una nova etapa per al Club Pilotari del nostre poble i per a les tradicions valencianes.

Qui va ser campió nacional d’escala i corda serà el convidat d’excepció d’eixa vesprada que esperem amb impaciència. Estarà acompanyat dels millors ambaixadors de la pilota valenciana d’ara i de sempre. També dels qui són el futur de l’esport autòcton. Tant de bo les promeses més joves segueixen, ara sense haver d’eixir d’Almassora, la tradició i consoliden ací les seues carreres esportives, ja siguen professionals o no. Evitem també els desplaçaments dels jugadors i jugadores a altres municipis i aprofite l’ocasió per tal d’agrair als seus responsables la cessió durant aquest temps de les seues pistes i a les famílies i entrenadors les molèsties per tal de no perdre l’afició dels més menuts.

Un espai que era referent

Esperem eixa vesprada d’inauguració amb les ganes de qui sap que durant dècades vam perdre un espai que era referent de l’esport i també de la vida social, un punt de trobada. Els fons Feder de la Unió Europea i la Diputació Provincial de Castelló, junt a l’Ajuntament, han fet possible recuperar el trinquet dissenyat per l’arquitecte Fernando Zaragoza i ara toca intensificar el recolzament a l’esport més valencià.

Aprofite aquest espai per convidar a tots els clubs de la nostra localitat, als esportistes, associacions locals i a l’afició que, per fi, pot tornar a gaudir de la pilota valenciana a acompanyar-nos en eixa vesprada tan especial per a tots nosaltres. I, si encara no coneixeu aquest esport, és la millor oportunitat per a fer-ho. Antoniet, prova superada. Tornes a la teua casa a recordar els millors temps com a pilotari d’elit.

Alcaldessa d’Almassora