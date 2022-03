Borriol diu «No a la MAT»

El passat 18 de març vam rebre males notícies, no sols per al nostre poble, Borriol, sinó també per als afectats per la MAT, ja que al BOE es publicava l’autorització administrativa de la línia de Molt Alta Tensió Morella-Almassora per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Els objectius d’aquest Ministeri són una política energètica sostenible, competitivitat dels mercats de l’energia, la protecció del medi ambient i del patrimoni natural i la lluita contra la despoblació, entre altres. Amb l’autorització que s’ha fet de la MAT no es compleix cap dels objectius per moltes raons. Als municipis afectats ni ens influirà econòmicament ni ens assegurarà el subministrament elèctric, ja que es tracta d’una autopista per la qual l’energia circularà en un futur per unir els mercats europeus. La gran cicatriu destrossarà el medi ambient per on passarà, sense respectar la flora, ni la fauna, ni el patrimoni. Provocarà el despoblament de moltes zones com el Mas de Fraiximeno a Morella o el Pla de Meanes d’Atzeneta, entre altres. També afectarà figures de protecció pel seu valor paisatgístic i natural, com zones d’especial protecció per a les aus, llocs d’interés comunitari o paratges naturals. En concret, a Borriol la instal·lació de 15 torres esdevindrà un atemptat irreparable envers la nostra riquesa mediambiental, cultural, històrica i etnològica, ja que travessa formacions d’abancalaments centenaris de pedra seca, la tècnica constructiva dels quals està declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Per això, Borriol diu en veu molt alta #NoALaMAT! Alcalde de Borriol