Querid@ lector/@, en política hay comentarios que, los haga quien los haga, y siempre según mi particular criterio, no me parecen serios. Me refiero, en este caso concreto y de actualidad, a quienes por justificar el giro o la nueva posición del Gobierno de España, (de Pedro Sánchez) sobre el Sáhara Occidental, manifiestan que la Unión Europea está de acuerdo con una solución de simple autonomía dentro del Reino de Marruecos. Me refiero, también, a quienes teniendo en cuenta la situación que desde hace años sufre el pueblo saharaui, consideran que el giro a la posición de Marruecos es un avance a tener en cuenta porque mejora la situación que tienen ahora.

Y es que, siempre según mi opinión, una cosa es el deseo y otra una realidad que, dicho sea de paso, tiene algún matiz diferente. Me explico: no es verdad que la Unión Europea sea partidaria a pies juntillas del giro de Pedro Sánchez. Lo cierto es que la Unión Europea siempre aconseja, en este caso a España, que sus miembros mantengan buenas relaciones bilaterales con Marruecos. Pero, al tiempo, afirma con contundencia, y es opinión que no puede caer en el olvido ni en la duda, que la solución final debe ser aceptada en el marco de la ONU por las dos partes. Además, y con esto me dirijo, cómo no, a los que piensan que la autonomía siempre será mejor que lo actual, no podemos repetir el error ni la desvergüenza moral por segunda vez. Digo que ayer, y aún sabiendo que el Sáhara Occidental era una colonia española y los saharauis tenían DNI español, los abandonamos, los dejamos tirados, desamparados, solos. Ahora no toca joderlos otra vez. Es decir, no podemos ni debemos suplantar su libre y colectiva voluntad e imponerles un futuro. Estamos hablando de cosas muy serias: de su patria, de sus tierras y gentes. Aunque solo fuera por una vez, deberíamos respetar y defender su sagrada decisión. Analista político