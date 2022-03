Unes celebracions excepcionals

Després de dos llargs anys d’espera, ens preparem per a tornar a celebrar en tota la seua esplendor les festes de Setmana Santa i Pasqua. Si sempre esperàvem aquestes dates amb moltes ganes --a l’Alcora les vivim i sentim d’una manera molt especial-- enguany les esperem amb més il·lusió encara.

Estem desitjant tornar a gaudir dels nostres actes genuïns i tradicionals, de totes eixes celebracions que ens desperten emocions i sentiments profundament arrelats i ens omplin d’orgull. Són, a més, celebracions conegudes i reconegudes més enllà de l’àmbit local. Un acte que transcendeix les nostres fronteres i que situa al nostre poble en el mapa mundial del patrimoni cultural és la Rompida de la Hora, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, Festa d’Interés Turístic Autonòmic i Bé d’Interés Cultural.

Tots aquests assoliments no són fruit de la casualitat, darrere hi ha molt de treball, constància i il·lusió per fer realitat un somni. Fa ja més de 30 anys que un grup de joves, amb José Luis Esteban al capdavant, van creure que era possible i ho van fer possible, obrint, a més, camí a Castelló i la Comunitat, ja que la Rompida de la Hora de l’Alcora, fundada per la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, és pionera a la nostra província i també a la Comunitat Valenciana.

Aquest cap de setmana se celebrarà a Alcorisa les XXXV Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. Els tambors de l’Alcora, magníficament representats per l’associació cultural l’Alcora Tambor, no faltaran a aquesta important cita, i per a mi, és un orgull acompanyar-los com a alcalde.

Un dels dies grans

Enguany, el dilluns de Pasqua, tornarem a viure una altra de les celebracions que més gent congrega, la Festa del Rotllo, declarada d’Interés Turístic Provincial. És un dels dies grans de l’Alcora i una de les nostres tradicions més significatives, amb més de 260 anys d’història.

Estem desitjant tornar a pujar en romeria a Sant Cristòfol, acompanyats per la dolçaina i el tabalet i la rondalla, d’esmorzar i menjar-nos la mona als voltants de l’ermita, de cantar «Ous, ous…», de tornar a veure als “angelets” a la porta del Calvari amb la Cort d’Honor, de baixar fins a l’església amb la banda de música i els ‘gegants i cabuts’, d’arreplegar el rotllo i seguir a la vesprada la festa…i l’endemà, La Dobla… quines ganes!

Les emotives processons, el Pelegrinatge per les Ermites, les exposicions a la Reial Fàbrica i al Museu de Ceràmica… són altres esdeveniments destacats. I el cap de setmana del 22, 23 i 24 d’abril, arribarà la Pasqua Taurina amb una completa programació. Tornaran els bous al carrer, el Mesón Gastronòmic, aquest any organitzat per Hosturialc, les actuacions a la carpa dels Jardins de la Vila, tardeos, actes infantils…

I com a colofó a les celebracions, la festivitat de Sant Vicent, amb l’antiquíssima romeria a l’ermita, la tradicional Mocadorà, recuperada en 2002 per la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén i els barris de l’Alcora, presidida per Enrique Salvador, el concert de l’Agrupació Musical l’Alcalatén…

Són tantes les activitats i tantes les emocions que sentim que és molt difícil resumir-les, així que, des d’ací us convide a vindre a l’Alcora i viure-les en primera persona. Que no t’ho conten!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló