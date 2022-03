Paraules des de la creu (III)

Després de demanar al Pare el perdó per als seus perseguidors i de prometre el paradís al malfactor crucificat al seu costat que, en descobrir la veritat de la seua vida i la injustícia que s’estava cometent amb Crist, li va suplicar que es recordés d’ell en el seu regne, Jesús es dirigeix a la seua mare i al deixeble estimat que, acompanyats d’altres dones, es trobaven vora la creu: «Quan Jesús veié la seua mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teua mare» (Jn 19, 26-27).

En aquesta escena, la pietat cristiana constantment ens ha convidat a dirigir una mirada d’amor a la Mare del Senyor que, en aquest moment en que es compleixen les paraules que l’ancià Simeó li va dirigir profèticament en el moment de la presentació de Jesús en el temple («Una espasa et traspassarà l’ànima» [Lc 2, 35]), comparteix com ningú el sofriment del Fill. Però en aquest moment, Maria no és només una mare sofrent, sinó una creient: la seua fe és més forta que el seu dolor; el sofriment i la mort del seu fill no han minvat la seua fe i la seua confiança en Déu. Al peu de la creu ella no sap el que succeirà, però té la certesa que Déu no abandonarà Jesús. Maria és l’única llum de fe i d’esperança que roman encesa a l’Església en l’espera de la pasqua.

La indicació de l’evangelista que «des d’aquella hora el deixeble la va rebre com quelcom propi» (Jn 19, 27), traduïda tantes vegades com que el deixeble «la va acollir a casa», ha portat a interpretar aquestes paraules en el sentit que Jesús estava confiant la seua mare al deixeble per a que tingués cura d’ella. Això va donar origen a la tradició que Maria va viure d’ara en avant en companyia de Joan. Una lectura atenta ens porta a descobrir quelcom més que una expressió de preocupació filial pel futur de la mare. Jesús està confiant el deixeble a la seua Mare per a que el cuide a ell i als seus futurs deixebles.

Bisbe de Tortosa