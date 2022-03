La Universitat davant els reptes globals

Vivim en un món global i en una societat del coneixement on les universitats hem de desenvolupar un paper estratègic per a abordar els reptes de present i de futur que se’ns presenten cada dia. Reptes tècnics, científics o sanitaris, com la transformació tecnològica, l’emergència climàtica o la salut, però també d’altres vinculats als valors de la societat que coneixem, que ara sembla que es vulguen capgirar i que qüestionen, fins i tot, el nostre model de convivència. La pandèmia primer, i la guerra d’Ucraïna ara, ens aboquen a un escenari d’elevada incertesa que exigeixen respostes fermes i urgents. Això no obstant, aquesta immediatesa d’atenció no ha de minvar l’aposta pel coneixement, el saber científic i el pensament crític com a ferramentes per a garantir el progrés responsable i sostenible de la nostra societat.

I què pot fer una Universitat com la Jaume I per a ajudar a construir una societat millor en un món global com l’actual i en un context de tanta inestabilitat? No tenim cap altra opció possible que consolidar-nos com un instrument de transformació social. Això implica millorar les nostres capacitats formatives, d’investigació i d’innovació i reafirmar-nos en els principis que ens guien de solidaritat, respecte a la diversitat, igualtat, sostenibilitat, treball per la pau i la implicació en la construcció d’una Europa unida en el progrés i en la pau.

Com s’exposa en els nostres Estatuts, som una Universitat al servei de la societat i, atès el nostre caràcter d’universitat pública, la nostra rendibilitat és social. Aquest és el nostre punt de partida. Això vol dir que treballem per a garantir la millor oferta acadèmica possible —que respon a les demandes socials i alhora garanteix la generació d’una ciutadania crítica—; per a enfortir la transferència de la investigació que generem al campus —no només tecnològica—, i per a facilitar l’accés als estudis universitaris de tots els joves, perquè sabem que el coneixement és el millor instrument d’igualació social i de generar oportunitats de futur.

Som una Universitat connectada a la realitat. Que respon amb responsabilitat i amb nous instruments a la pandèmia sanitària i amb solidaritat a la crisi humanitària per la guerra d’Ucraïna. L’UJI no viu al marge del que succeïx al món, però tampoc del que passa al costat de casa. Per això, contribuïm a la transformació del model econòmic, a la cerca de fonts energètiques més netes com l’hidrogen verd, a combatre la bretxa digital o la despoblació i a desenvolupar materials biodegradables, entre d’altres.

L’UJI és una universitat innovadora, des de la nostra creació en 1991, capdavanters en l’ús de tecnologies de la comunicació, la qual cosa ens permet abordar amb més garanties el procés de transformació digital del sistema universitari. Però la innovació s’ha d’entendre en un sentit ampli, més enllà de la tecnologia i la competència digital, des de la innovació educativa i la capacitat de proposar solucions creatives i factibles als problemes reals de la ciutadania.

Entenem Europa com l’espai natural de treball i de relació universitària. Estem a les portes d’un canvi en el disseny del sistema europeu d’educació superior i l’UJI s’ha integrat en el consorci d’universitats EDUC per a dissenyar un marc de col·laboració preferent i estable amb universitats europees d’Alemanya, França, Itàlia, Txèquia, Hongria i Noruega. L’UJI, a través d’EDUC, serà un dels interlocutors amb les institucions europees en la definició de la Universitat europea del futur i contribuir així a la generació d’una nova ciutadania més forta i solidària. Aquesta vocació europeista, recollida en els nostres Estatuts, es desplega des de l’arrelament al territori i la consideració dels nostres signes d’identitat, als quals no podem renunciar.

I, per descomptat, a l’UJI seguim compromesos amb l’extensió universitària, entesa des de la col·laboració i el treball compartit amb altres agents socials, i amb la cultura com una via més i necessària de coneixement que ajude a entendre, de manera crítica, el complex món que ens envolta.

S’obri una nova etapa en la Universitat Jaume I, ja que al pròxim més de maig tindran lloc les eleccions a Claustre i Rectorat. Com ja vaig anunciar al Claustre, presentaré la meua candidatura per a fer de l’UJI una universitat atractiva per a estudiar, investigar i treballar, perquè siga reconeguda com una aliada estratègica de l’entorn i per incrementar el nostre lideratge a l’hora de respondre als desafiaments que preocupen a la gent.

En un moment convuls com el que vivim és especialment important que reivindiquem allò que ens defineix com a universitat. Una Universitat al servei de la societat, pública, connectada amb els fets i esdeveniments del dia a dia i amb el que preocupa la gent, innovadora, europeista, arrelada al territori i que aposta per la cultura. Aquest són els trets que han de guiar l’acció de l’UJI en els propers anys. Només des de la fortalesa institucional i des del compromís col·lectiu podrem fer de l’UJI una universitat millor per a respondre a reptes globals.

Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló