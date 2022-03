Cultura i més cultura en femení

Març està arribant a la seua fi, i a Borriana tanquem la programació del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Continuarem amb la xarxa que s’ha començat a teixir des de fa un anys a la nostra ciutat. La programació Cultura en femení ha estat la forma de posar en moviment la revisió, des d’una perspectiva de gènere, de la Cultura en majúscules, així com de vincular la mateixa cultura femenina com una necessitat per a una societat futura en igualtat. Dos qüestions que arriben per incloure-les com a mesures del Pla d’Igualtat Municipal, i que no serien possibles sense un treball coordinat i transversal entre els departaments, com s’ha fet entre Cultura i Igualtat. Les activitats preparades gràcies a la implicació ciutadana, dels centres educatius i de diferents entitats han estat moments per posar en contacte dones de diferents edats i àmbits al voltant de qüestions culturals, principalment, i facilitar la reflexió al voltant de la mateixa qüestió. Tota la ciutadania, però sobretot dones de diferents edats, han pogut trobar-se i reflexionar al respecte. Els espais han estat diversos, tallers, teatres, club de lectura, autobús, pa-i-porta, concert o homenatges però els objectius comuns: visibilitzar la situació de la dona al món de la cultura i trobar-se per debatre. Encontres que totes han valorat positivament i dels que segur sorgiran propostes positives. Des de l’Ajuntament ens hem compromés a facilitar-ho i impulsar-ho per convicció, per no perdre talent en el camí i sense dubte, per justícia social.

S’ha donat temps per a la memòria i l’homenatge. Gràcies a Miss Maloya Art Projects i el seu projecte artístic #PerElles, hem posat al centre del debat i del nostre municipi, la història de tantes dones que, posant per davant la vida dels altres a la seua, en un acte d’humilitat i entrega, van sostenir la vida per tal que la resta arribarem el més lluny possible. Una heroïcitat sense capa d’heroïna que per fi, hem reconegut com calia.em homenatjat, com cada any, a tres dones amb trajectòries diferents, com diverses som les dones, però totes tres, Bibiana Collado, Mila Hernández i Chelo Felip, grans referents per a la nostra ciutadania i dignes d’homenatjar pel que ens han aportat i aportaran a la societat. De tots els moments viscuts destaque l’ambient d’emotivitat i proximitat, fora l’activitat que fora. La idea ha sobrevolat en tots llocs: «que altres formes de fer són necessàries i possibles». En un context social i econòmic com ‘actual, cal tenir en ment, tal com plantejava la peça musical amb la que es va finalitzar el concert de música en femení que van oferir l’Agrupació Filharmònica Borrianenca i el Cor Carnevale, Celtic Child, que la resolució de conflictes i d’afrontar la vida ha de ser d’una manera més dialogada i assossegada. Un clar missatge en el que es fa necessària més cultura femenina. Regidora d’Igualtat i Inclusió de Borriana