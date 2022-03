El passat dimecres participàvem en la concentració convocada pels sindicats i associacions de consumidors per reclamar al govern central actuacions urgents davant la crisi energètica.

Ens vam manifestar per a demanar a l’executiu de Sánchez que intervinga de manera immediata el preu de l’energia per a protegir l’ocupació i cuidar de les famílies. Necessitem que pose ja en marxa el pla de xoc legislatiu que ha anunciat per frenar la pujada de la llum.

No podem permetre que aquesta crisi energètica la paguen els de sempre, els treballadors i les famílies.an de ser les empreses energètiques, que cotitzen en l’IVEX35, les que guanyen una mica menys.

En 2021, mentre s’invertien tots els esforços a superar la crisi sanitària, l’oligopoli energètic incrementava els seus beneficis (Iberdrola un 8% més i Endesa un 3% més), alhora que es disparaven els preus de l’energia i sense cap reacció d’Europa per a reformar el sistema de fixació dels preus que es va crear als anys 90 per tal de fomentar les renovables de forma que el preu el fixa l’energia més cara (gas) i així les energies renovables, molt més econòmiques de produir, tenen més marge de benefici. Aquest sistema avui en dia està obsolet, gran part de l’energia ja bé de fonts renovables i crec que les empreses productores d’energia, ja van bé de beneficis.a aplegat també el moment que Europa modifique aquest sistema obsolet i que només beneficia als que més tenen.

I demostrat està que l’energia és un bé de primera necessitat, i que per tant ha d’estar garantit, no el podem deixar només en mans privades i sense intervindre el govern. L’energia és un dret humà i hauria d’estar reconegut en totes les constitucions democràtiques com a dret fonamental perquè sense ella el dret a una vivenda digna no pot assolir-se.

Diputada per Compromís a Les Corts